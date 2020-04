Irrumpe Protección Civil en celebración de Vía Crucis en Parras

La Parroquia de Santa María de las Parras acusó en una carta a los feligreses que sufrieron la interrupción "arbitraria" de la celebración del Vía Crucis por parte de autoridades de Protección Civil.

En respuesta a tal acción, decidieron suspender todas las actividades litúrgicas propias a la Semana Santa.

Las autoridades eclesiásticas expresaron que "no había ni existe ningún fundamento legal" para la interrupción, además señalaron que todas las celebraciones se han realizado de acuerdo a las disposiciones dictadas por la Secretaría de Salud y las del estado.

El gobierno municipal, aseguran los religiosos, dice que la suspensión obedece a una circular enviada por el obispo, Raúl Vera.

Aunque, lo que reclaman es que les resulta "incomprensible" que la autoridad civil esgrima dicho documento para dictar una acción de Protección Civil, además, considerando que aún no se declara la Fase 3 de la pandemia.

Consideran que el gobierno actuó con "total desproporción y al margen de la ley".

Posteriormente, la parroquia dirigió un mensaje a las autoridades locales de Parras de la Fuente señalando que el presidente:

"No decretó el cierre oportuno de comercios de actividades no esenciales, ni la vigilancia de los comercios expendedores de alimentos, para que sea solo y nada más para llevar, ha sido nulo el apoyo a las instituciones educativas para la educación distancia, no se ha realizado por los medios al alcance la promoción activa de la sana distancia, ni la provisión de geles y cubre bocas; tampoco el estratégico y fundamental control del ingreso a Parras,etc."

La parroquia llamó a la "buena voluntad" para actuar contra el coronavirus, en conjunto entre gobernados y gobernantes, por lo que exhortan a establecer mecanismo de vigilancia, que el personal esté capacitado para intervenir, que se atienda a la población vulnerable y se cuenten con recursos para cumplir con la instrucción de quedarse en casa y ofrecer atención a la salud.

Mientras, a la comunidad la invitan a acatar las disposiciones, cuidar a los ancianos, quienes padecen enfermedades crónico degenerativas y mujeres embarazadas, reducir las salidas a lo indispensable, informarse por fuentes oficiales y usar cubrebocas en todos los sitios.

Finalmente, invitan a los sectores productivos a unirse a este esfuerzo para resguardar la "seguridad sanitaria y económica de Parras".