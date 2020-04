Cinta animada 'Coco' estrena su concierto en plataforma

Con las interpretaciones del cantante mexicano Carlos Rivera, el actor Jaime Camil y Natalia Jiménez, ex integrante de La Quinta Estación, se estrenó el concierto especial titulado A Celebration of the Music from Coco (Una celebración de la música de Coco), el cual fue filmado el 8 y 9 de noviembre de 2019 en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, California.

Fue en las primeras horas de este Viernes Santo que el concierto, basado en la cinta animada Coco, y conducido por Eva Longoria y Benjamin Bratt, fue publicado en la plataforma Disney+, la cual pertenece a la compañía encargada del filme, el cual se estrenó en octubre de 2017 y realizaba un homenaje a la celebración del Día de Muertos en la cultura mexicana. Cuando se reveló el tráiler de la producción, el 18 de marzo pasado, se anunció que el concierto contaría con temas como La Bikina, Bésame mucho y Recuérdame, el cual ganó la estatuilla como Mejor Canción, en su versión en inglés, en la edición número 90 de los premios Oscar, donde realizaron una presentación especial Natalia Lafourcade, Gael García y el cantante Miguel. De acuerdo con uno de los canales en los que fue anunciado el especial, el concierto cuenta con la participación de Jaime Camil, Carlos Rivera, Miguel, Natalia Jiménez, Alex González, Alanna Ubach y Luis Gerardo Méndez, quienes se unen para interpretar el tema La llorona, además de la participación de Lee Unkrich, director de la cinta animada. A través de sus redes sociales, tanto Carlos Rivera como Natalia Jiménez se dijeron emocionados de que A Celebration of the Music from Coco, ya se encuentre disponible en la plataforma.