La gente cree que es un juego: Consejo de Vialidad de Torreón

"La gente cree que esto es un juego, me da mucha pena que los laguneros estemos actuando así", lamentó este viernes el presidente de Consejo de Vialidad de Torreón, Pedro García Aranda, quien se refirió a los recientes accidentes viales en Torreón derivados del consumo de alcohol.

También se refirió a que muchas personas aún se resisten a respetar el resguardo sanitario que han ordenado las autoridades para evitar el contagio del COVID-19, virus que sigue afectando diariamente a más torreonenses y laguneros en general, incluso niños pequeños.

"Me sorprende mucho que sabiendo que no se debe salir a fiestas, a lugares públicos, pues estén ocurriendo este tipo de accidentes con conductores en estado de ebriedad, sobretodo me llama la atención porque es la gente joven la que está actuando de forma irresponsable, se supone que ellos tienen la información más a la mano, más clara, aún así no creen, están actuando como si fuera un juego... me da mucha tristeza que no estemos a la altura de una situación así", dijo García.

El titular del Consejo de Vialidad de Torreón además llamó a los habitantes de la ciudad a que se respeten los límites de velocidad y se tenga un manejo responsable en el actual periodo de resguardo y asueto por Semana Santa, pues se han detectado vehículos que aprovechan las vialidades con poco tránsito para acelerar y circular a "velocidades irresponsables".

"Ven menos carros y le pisan al acelerador, creen que se puede hacer eso ahorita y no, la verdad es que no estamos en las películas de 'Rápido y Furioso', esto es la realidad y una vida de un niño, de una madre de familia, de un papá, pues ya no se pueden recuperar, el llamado es que tengamos un poquito de responsabilidad, que seamos civilizados y pensantes".