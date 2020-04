¿Macaulay Culkin hará otra cinta de Mi Pobre Angelito?

De acuerdo al medio británico, The Sun, la compañía del ratón ofreció al actor de 39 años la cuantiosa suma de 3 millones de dólares para hacer un breve cameo en la nueva versión que protagonizará el joven de 11 años, Archie Yates, mejor conocido por interpretar a “Yorkie” en Jojo Rabbit, por el cual recibió una nominación al Premio de la Película Critics 'Choice.

En el nuevo filme, Yates no dará vida a “Kevin McCallister”, el personaje que convirtió a Macaulay en una estrella a nivel mundial en los 90.

Este reboot estará dirigido por Dan Mazer y narrará la historia de una pareja que se encuentra en bancarrota, interpretada por Rob Delaney (Deadpool 2) y Ellie Kemper (The Unbreakable Kimmy Schmidt), que se enfrenta a un niño que les ha robado una valiosa herencia familiar.

