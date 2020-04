Bailarín mexicano cuenta su proceso con el COVID-19

El bailarín, fotógrafo y gestor de danza, Daniel Lugo, quien colabora en la Coordinación Nacional de Danza del INBAL, ha documentado en sus redes sociales todo el proceso que ha vivido desde su llegada a México, el pasado 15 de marzo proveniente de Francia, país que en ese momento registraba más de siete mil casos confirmados y 175 muertes (hasta ayer, en esa nación había más de 86 mil contagios y más de 12 mil fallecidos por Covid-19). Desde un inicio, cuenta, supo que podría ser sospechoso y tomó las medidas necesarias, cinco días después de su arribo al país, dio positivo.

En un video Lugo registró su llegada a la Ciudad de México en el que se observa cómo personal sanitario toma la temperatura a los viajeros, él incluido, dos días después, escribió en Twitter que acudió al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) para realizarse una prueba porque presentaba de "forma moderada" todos los síntomas y pese a que calificó la atención que recibió como "buena", le informaron que no era candidato para que se la realizaran porque no presentaba antecedentes de cormobilidades y no tenía más de 65 años de edad, pero le pidieron quedarse en casa.

Luego de 24 horas de haber acudido al INER sus síntomas empeoraron. "Estoy casi seguro de que tengo Covid-19, vivo con dos personas mayores de edad con problemas respiratorios. Ya estoy tomando las medidas", escribió. Ese mismo día llamó a Locatel en donde le dijeron que era un caso sospechoso y debía ir a un hospital cercano, pero en una segunda llamada le indicaron que personal de las secretarías de Salud federal y de la Ciudad de México, se pondrían en contacto con él y que no debía salir de su domicilio.

Al día siguiente, le realizaron la prueba en el Hospital General de México, en donde dijo que recibió una buena atención médica que le brindó confianza y seguridad. Al día siguiente, el 20 de marzo, salió positivo. El 29 de marzo se unió a los llamados del INBAL para invitar a la población a quedarse en casa:

"Soy Daniel Lugo, soy bailarín, fotógrafo y gestor de danza. Hago este video porque me realizaron la prueba del Covid-19 hace unos días y mi resultado fue positivo. Estoy recibiendo atención médica y me encuentro en aislamiento desde hace 13 días dejando mi cuerpo luche contra este virus. Con esta situación he estado pensando que es un privilegio muy grande estudiar o trabajar desde casa, el poder cuidarse a uno mismo y cuidar a las y los demás, manteniéndose económicamente activo, porque entiendo que hay muchas personas, sobre todo artistas, que no están trabajando dado que sus empleos se suspendieron temporalmente, y muchas otras no pueden dejar de asistir a sus lugares de labores", explicó.

El bailarín hizo un llamado a ser solidarios con el prójimo y a redoblar esfuerzos para cuidar y apoyar a lo más vulnerables en términos de salud y de situación económica, e insistió en ser solidarios. "Mantengámonos sanos, optimistas, seamos fuertes, responsables y cuidémonos mutuamente quedándonos en casa y, cuando termine todo esto, seguramente volveremos a bailar, sí, volveremos a bailar", dijo.

Lugo ha recibido en sus redes sociales una serie de preguntas y dudas sobre sus síntomas y cuidados, por ejemplo, le preguntaron sobre el uso de mascarillas N95, una de las más buscadas de la población porque es capaz de filtrar hasta el 95% partículas de alta penetración y que el INER ha recomendado sólo en caso de estar en áreas de riesgo, de no ser así, no deben ser utilizados, y deben ser desechados en una bolsa roja con el símbolo universal de "riesgo biológico".

Otra de las dudas es acerca de si tendrá inmunidad una vez que se recupere totalmente. El pasado 3 de abril, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que en promedio, ocho de cada 10 pacientes que padecen Covid-19 se recuperan sin secuelas y tienen inmunidad en el largo plazo, y aseguró que los pacientes que se recuperan no necesitan un seguimiento médico, ya que su sistema inmune ha actuado contra el coronavirus.

Debido a las inquietudes que ha recibido, Daniel Lugo decidió realizar el pasado 29 de marzo una transmisión en Facebook en donde respondió a partir de su experiencia. Actualmente, el bailarín se encuentra en casa y continúa con su recuperación.

El día de ayer fui al @RespiraINER para hacerme la prueba del COVID-19, pues tenía de forma moderada todos los síntomas, además de haber regresado un día antes de París. La atención fue buena, sin embargo, me dijeron que no soy candidato para hacerme la prueba... — Lugo (@Daniellugo_R) March 18, 2020

Algunas de las preguntas que le hicieron y respondió, son:

¿Estás aislado?

"Llevo 13 días de aislamiento total, es decir, tengo comunicación con las personas a través de una puerta y de cierta distancia, todos los alimentos que me dan los dejan fuera del cuarto, los recojo y cuando termino trato de limpiar todas las orillas de los platos, de las bandejas, las personas usan cubrebocas, guantes y se están lavando las manos constantemente. Sólo salgo al baño y con medidas, protocolos de seguridad e higiene; la situación en la que estamos todos nos obliga a quedarnos en casa aun no teniendo el virus".

¿Qué doctores te atienden?, ¿te han dicho la duración?

"Referente a la duración son 14 días en los que el cuerpo está luchando contra el virus, está generando ciertos anticuerpos que posteriormente le van a permitir que si vuelvo a contraer el virus mi cuerpo pueda actuar de manera más rápida. Referente al tiempo es relativo, puede pasar 15 días o hasta un mes, puedo tener el mismo virus más no los síntomas. Ahorita ya no tengo síntomas porque ya los tuve hace 13 días, realmente los primeros cinco días los síntomas fueron muy fuertes pero después de esos cinco días, comenzaron a disminuir, mi cuerpo en su inflamación generó flemas y cierto dolor en el pecho, entonces ahorita creo que más bien mi cuerpo se está curando por dentro de toda esta inflamación que sobrellevó el virus. Me atiende mi papá que es doctor, y un doctor de la Secretaría de Salud, se llama Jean Gutiérrez, él específicamente ha estado atento las 24 horas, de mi situación incluso psicológica".

¿Estás tomando medicamento?

"Ahorita ya no tomo ningún medicamento para los síntomas como fiebre, tos o dolor muscular, sólo estoy tomando ambroxol para las flemas que tengo adentro, pero ya ni tomo paracetamol ni loratadina, a menos que el virus vuelva".

¿En dónde te atendieron?

"En el Hospital General, ahí me hicieron la prueba, pero yo todavía me encontraba en la fase uno, es decir, fui de las personas que regresaron de otros países con posibles casos de Covid-19, que tenían los síntomas y eras propensos a tenerlo; me hicieron muchas preguntas, tardé como seis horas para que me hicieran la prueba, pasando todos los protocolos, estaban tomando el tiempo necesario para certificar, verificar que la persona que tenían enfrente podía tener Covid-19. No son pruebas rápidas, ni procesos que se puedan hacer rápido. Me salvó que al tener los síntomas yo di por hecho que ya tenía Covid-19, empezaron a tratar mis síntomas como si ya tuviera la enfermedad.

"He leído que muchas personas tardan cinco o diez días en verificar, no trataron sus síntomas, entonces se agrava la situación en esos cinco diez días que comienza a afectar de una manera más agresiva. Si usted tiene los síntomas de por hecho que lo tine y aíslese, comience el tratamiento y si usted padece de diabetes, VIH, cáncer, insuficiencia respiratorias, EPOC o algún otra enfermedad que complique, inmediatamente asista al hospital".

¿Tomas medicamentos?

"Te dan un tratamiento sólo para los síntomas porque no hay un medicamento que ataque directamente al virus, no es una bacteria, no tomes antibióticos, uno debe escuchar a su cuerpo, contactar a su médico y explicar los síntomas. Tomé paracetamol para regular la temperatura, loratadina para la cuestión respiratoria, metamizol sódico cuando tenía mucha fiebre y ahorita ambroxol. Estoy haciendo muchas vaporizaciones, en un vaporizador, con agua y vic vaporub, todo el vapor lo inhalo y eso me permite desbloquear vías respiratorias. No me automedico, lo que tomo me lo dan mis doctores. No tomen nada que no les receten, la gente se está muriendo por automedicarse".

¿Cómo has pasado el tiempo?

"He visto muchas cosas, de danza, obras de teatro y ópera, ahorita lo que me ha servido mucho más alejarme de este lugar donde siempre me he sentido cómodo y a gusto, y adentrarme a otros espacios y lugares, donde no piensas tanto sino que dejas que el cuerpo se libere y se ría, me está sirviendo hablar con mis compañeros de preparatoria y de secundaria, reírme de lo que hacíamos, mucho por lo que me he sentido mejor es gracias a la risa.

"Las personas que me conocen saben que yo tengo un buen sentido del humor, no hay recordarles que están enfermos, sino hacerlos olvidar su enfermedad, generarles un momento de alegría y un espacio lúdico donde se olviden que están aislados, porque la única comunicación que tienen es a través de las redes sociales o una puerta con una persona que no ves pero escuchas.

"Si se encuentran con alguien así busquen muchas maneras de distraerlo, de hacerles pasar un momento de diversión, me gusta que me cuenten chistes, que me envíen memes porque eso no me hace pensar tanto como estar viendo danza, que estar viendo las coreografías de Sidi Larbi Cherkaoui o Cranko, que son obras tan densas, prefiero ahorita salirme de eso y adentrarme a otros lugares más convencionales, más relajados sin tanto intelectualidad.

"Eso es difícil porque entro a mis redes y los veo a ustedes compartiendo su quehacer artístico, dancístico, sus reflexiones, sus sentimientos, es difícil alejarse de un espacio donde no exista la danza".

¿Cómo te contagiaste?

"Estoy seguro que me contagie por una persona que claramente tenía los síntomas, que yo esa noche la vi muy mal, me acerqué a ofrecerle paracetamol, en el momento de acercarme a su esfera absorbí el virus.

"Si llegas a sentir fiebre, dolor articular, muscular, tos, ni en ese orden ni todo al mismo tiempo, te sugiero que pienses que ya tienes el virus, es preferible pensar que ya tienes el virus, tener a un doctor que te esté monitoreando, y en caso de que la situación respiratoria empeore asistir a urgencias. Si tienes los síntomas y quieres hacerte la prueba, debes tomar todas las medidas que se han recomendado porque el hecho de que sepas que tienes Covid no será distinto a si no lo sabes".

¿Estás preocupado?

"Estoy meditando mucho, me ha ayudado bastante la meditación para no caer en locura, para no generar una paranoia, yo ya acepto que tengo este virus, acepto que estoy enfermo, ya no puedo hacer otras cosas, lo único que puedo hacer es que mi cuerpo actúe en consecuencia, yo confío en este cuerpo.

"Lo que puedo hacer es que mi cuerpo no se estrese, no tenga ningún motivo para elevar su ritmo cardiaco, ni su temperatura, alimentarme bien, tratar de dormir bien, la meditación me ha ayudado mucho; Ernesto Bert, bailarín de contemporáneo; una meditación de la coreógrafa colombiana Marta Hincapié, es muy sencilla y me ha llevado mucho a sobrellevar esta situación. Tomar mucha agua, siento que me hace muy bien, creo que hasta que uno es consciente por la enfermedad te genera ciertos mecanismos de conciencia corporal, creo que uno comienza a ser consciente, tomar agua, respirar, aprender a no hacer nada, dejar que mi cuerpo se cure y esté en armonía.

"Esto es real, hay gente que se está muriendo de esto, agradezco tomar agua, respirar, despertarme todas las mañanas, de lo primero que soy consciente es de mi respiración. La danza siempre va a estar ahí, si nos podemos cuidar y ser más conscientes de ese cuidado futuro de las personas que nos rodean, de las personas que podemos ayudar a la distancia, hagámoslo.

"Ya luego tendremos tiempo para bailar, ahorita podemos hacer danza de otra manera, podemos seguir compartiendo nuestro quehacer desde otro lugar, entrenamos mucho tiempo nuestro cuerpo para compartir esa consciencia a los demás. Sigamos bailando desde nuestras casas y no salgan".