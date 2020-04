Sin ajustes, precio de la tortilla en la Comarca Lagunera

Aseguran que los precios de la tortilla no se han ajustado en la Comarca Lagunera debido a que a finales del año pasado hubo algunos establecimientos que movieron sus precios, de modo que actualmente oscila entre los 15 a 20 pesos.

"En otras partes del país se han venido dando los ajustes de precio pero es en gran medida porque Maseca anunció que subía el precio de la tonelada de maíz 600 pesos, cuando hay suficiente maíz de Sinaloa y había suficiente de Chihuahua, entonces los de Sinaloa lo empezaron a encarecer, lo compraron en 3,400, lo empezaron a vender hasta en 5,200, más el flete, viene siendo un incremento casi de 1,000 pesos por tonelada", comentó José Guadalupe de la Torre Nava, presidente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla.

La justificación fue que se manejan con los precios internacionales, que se cotizan en dólares. Sin embargo, el acuerdo de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla fue que, ante la pandemia por el COVID-19, debían mantener la solidaridad con los clientes y no incrementar los precios.

"Aquí no se han modificado los precios, hay alguno que otro compañero que no pertenece a la organización, pero el precio de la tortilla está a la oferta y la demanda, va de acuerdo a los costos de producción, por eso el precio va de los 15 a 20 pesos", expresó, "los precios aquí siguen igual que a principio de año".

De la Torre Nava dijo que ha habido algunas suspensiones en establecimientos por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en las que se pide a los negocios que demuestren el por qué venden en el producto a ese precio, por lo que deben justificar con facturas y comprobantes sus costos de producción.

"Nosotros no recibimos ningún subsidio ni apoyo de parte del Gobierno, cada quien lo da de acuerdo a sus costos de producción", indicó.

De acuerdo a la Profeco nacional, el precio promedio de kilo de tortilla en el país es de 15.50 pesos, por lo que se ha apercibido a algunos establecimientos y las multas podrían alcanzar hasta tres millones de pesos, ya que se ha detectado que algunos han aumentado de 4 a 6 pesos el precio con respecto al precio que venían dando días atrás.

No obstante, De la Torre Nava indicó que este no es el caso de La Laguna, donde el precio no se ha incrementado, sino que los ajustes en algunos negocios vienen desde diciembre.