Julianne Moore en cinta de Jesse Eisenberg

Julianne Moore, ganadora del Oscar por Still Alice (2014), y el joven Finn Wolfhard, muy conocido por Stranger Things, protagonizarán When You Finish Saving the World, la película con la que debutará como director el actor Jesse Eisenberg.

El medio especializado Deadline señaló ayer que esta cinta que también ha escrito Eisenberg contará, además, con la actriz Emma Stone como productora. When You Finish Saving the World mezclará comedia y drama y está inspirada en la relación de Eisenberg con su madre. Un audiolibro sobre la misma historia, aunque con un enfoque ligeramente diferente, saldrá la venta este año y también contará con la voz de Finn Wolfhard. Nominado al Oscar a mejor actor por The Social Network (2010), Eisenberg se puso tras las cámaras en la serie Bream Gives Me Hiccups, que permanece inédita y que está basada en su libro con el mismo título. Por su parte, Emma Stone no ha desarrollado, como otros intérpretes en Hollywood, una gran carrera como productora hasta el momento, pero conoce bien a Eisenberg ya que juntos encabezaron las dos comedias sobre muertos vivientes Zombieland (2009) y Zombieland: Double Tap (2019). Julianne Moore es una de las actrices más reconocidas de su generación gracias a películas como Magnolia (1999) o The Hours (2002). El año pasado estrenó After the Wedding (2019), un remake de la cinta danesa dirigida por Susanne Bier y que en esa ocasión contó como cineasta con Bart Freundlich, el marido de Moore. Este año, la actriz estrenó en el Festival de Sundance la cinta The Glorias, donde dio vida a la icónica activista feminista Gloria Steinem; y tenía previsto presentar, antes de que la pandemia dejara los cines cerrados.