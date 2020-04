Viven un Jueves Santo diferente en la Diócesis de Torreón

En punto de las cinco de la tarde, en la Catedral de Nuestra Señora del Carmen se llevó a cabo la misa vespertina de la Cena del Señor, presidida por el obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, misma que se realizó a puerta cerrada por las restricciones sanitarias.

Con ello inicia la celebración de la Semana Santa, pues en el Jueves Santo, en la comunidad cristiana, se celebra la última cena de Jesús, con sus discípulos, la institución de la eucaristía y la orden sacerdotal, así como el lavatorio de pies. Por la contingencia sanitaria en esta ocasión no se realizó este último ritual, cuyo significado es la lección de humildad que dio Jesucristo a los apóstoles.

Al término de la misa, el obispo ofreció una entrevista, donde expresó que en estos tiempos tan difíciles y con lo que ocurre con la alerta sanitaria por el COVID-19, quizá se deba al llamado de la vocación del hombre, a la solidaridad y a la globalización de la solidaridad. "A lo mejor es lo que no hemos querido aceptar, que ahora nos está emparejando este pequeño enemigo". Monseñor agregó que esta situación que está ocurriendo ayuda a reflexionar qué estamos haciendo, como personas, como sociedad, "porque no basta, al menos para el creyente, decir que no es el ritmo de la vida, de la naturaleza y pasan las cosas. El creyente trata de involucrarse un poquito más, es decir ¿qué nos toca hacer? o ¿qué llamado recibimos en esto? Que si no queremos ir a las culpabilidades o las responsabilidades, pero sí que debemos aprender. Por ejemplo, algo muy sencillo es que estamos muy interrelacionados y que ya no basta con que cada quien diga: 'yo progreso y tengo éxito en lo mío y que ruede el mundo', pues resulta que ahora este está afectado todos".

Agregó que con lo que está pasando se debe aprovechar el tiempo en familia para acercarse a Dios, pues aunque en estos momentos las actividades en las iglesias están suspendidas, se apoyan en la tecnología o a los medios de comunicación para hacer llegar el evangelio.

"Hay muchas opciones y también la posibilidad de que cada quien siga el evangelio, que se vaya leyendo en cada comunidad. Por ejemplo, en la Diócesis mandamos subsidios para celebrar en familia, incluso el lavatorio de pies lo podía hacer en sus casas. Mañana (hoy) se puede recitar el Viacrucis porque no va a ser públicamente y en su casa pueden hacer el Rosario o los Misterios Dolorosos".

Finalmente, el obispo Luis Martín Barraza Beltrán, dijo que hoy Viernes Santo, también a las cinco será la Liturgia de la Adoración de la Cruz, que no es propiamente una eucaristía.

"Ojalá y ahora sí le hagamos caso, porque en las situaciones normales no le damos mucha atención y nos vamos todos al Viacrucis (representación) y la liturgia de la adoración de la cruz, que es la oficial, pues ojalá y ahora sí tengamos de concentrarnos en la liturgia".