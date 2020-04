'Hay quienes creen que esto es mentira', advierte psicólogo

El psicólogo clínico César Raúl Pantoja Rivas declaró en entrevista que ante la pandemia del COVID-19 las personas niegan la realidad, lo cual desemboca en frustración. "El ser humano tiende a negar el aceptar la realidad tal y como es. Eso nos lleva, irremediablemente, a la frustración. Superar esas ofuscaciones lleva a encontrar una serenidad real y duradera. En este caso, en la contingencia de salud, el entender que sí existe debe llevar a colocarse en un espacio sano, como la casa, para enfrentar esta pandemia", expresó.

Indicó que muchas veces la misma frustración que se da en el aislamiento provoca el exceso de fantasía, la cual impide afrontar el presente y tomar las riendas de la vida. El psicólogo explicó que ir en contra de lo que de verdad existe nos concede cierto bienestar momentáneo, pero al mismo tiempo nos desarma frente a los retos del mundo, como protegerse del coronavirus.

"Hay quienes creen que esto es una mentira o un complot y esto ayuda a que la gente no le dé la debida seriedad, pero también es importante señalar que cada uno es responsable de sí mismo y si no logramos acatar las reglas o recomendaciones, debería correr por nuestra cuenta el hacernos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Sin embargo, ante la situación que se vive, el desborde en los hospitales es algo que podría llegar a pasar, es decir, que por no tomar en cuenta las medidas preventivas como no salir de casa, se afectaría al prójimo, ya que no habría atención médica suficiente que pueda dar el auxilio a toda la población que lo llegara a requerir", puntualizó.

Por lo anterior, dijo que la empatía por el otro debe ser un pensamiento constante en esta situación de emergencia que se está viviendo.

Sobre las personas que sí toman al pie de la letra las disposiciones marcadas por las autoridades, Pantoja indicó que quien viva en aislamiento y tenga que permanecer en casa, ya sea bajo resguardo o en modo 'home office', debe establecer hábitos, como los horarios para descansar. De lo contrario, se manifestarán problemas para dormir, al empezar a dormir en ratitos, despertarse a deshoras, levantarse tarde, lo que afecta el sistema nervioso central llevándonos así a padecer de insomnio, ansiedad o algún tipo de depresión.

Evitan la realidad