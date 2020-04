Supervisan sanitización de vehículos en San Pedro

La alcaldesa de San Pedro, Patricia Grado Falcón, supervisó ayer el arco de sanitización de vehículos que proceden de los municipios de Torreón, Monterrey y Monclova.

"Estamos haciendo hasta lo imposible por cuidar la salud de los sampetrinos pero lo más importante es que se queden en casa. No tenemos casos en San Pedro y no queremos tener ninguno pero vemos que el flujo vehicular no baja, la gente sigue saliendo, pedirles encarecidamente que se queden en casa", dijo la alcaldesa.

El jefe de Salud Municipal de San Pedro, Víctor Hugo Quirino, confirmó la instalación de filtros sanitarios en las carreteras de acceso a este municipio y exhortó a la población a atender las recomendaciones de quedarse en casa.

El filtro más visible por COVID-19 es el colocado en la carretera Torreón-San Pedro, a la altura de un popular centro comercial. Mencionó que el objetivo es seguir atendiendo las medidas de prevención para combatir los contagios del COVID-19 y recordó que al aplicar las medidas de seguridad se protege a todas las personas.

Los filtros tienen la finalidad de captar el ingreso de las personas que vienen de otros lugares donde puede estar más activo el virus y así llevar un registro para estar en contacto con ellos en los próximos días, y así saber si han presentado algún tipo de sintomatología. Además se les toma la temperatura mediante un termómetro infrarrojo digital y se les reparte gel antibacterial.

Quirino mencionó que también se realiza la sanitizacion del exterior del vehículo y además se tienen colocados otros filtros a la carretera Cuatrociénegas-San Pedro, a la altura de La Cruz; y en la carretera La Cuchilla- San Pedro, a la altura de Policía Civil Ciudadana.

Recordó que la única forma de combatir este virus es tomando distancia.