Documentales para conocer la industria musical

El cine y la música pueden hacer que muchos se enganchen incluso con géneros y artistas que no son parte de su playlist habitual.

Netflix cuenta con documentales que cubren distintos extremos de la industria musical que te ayudarán a ampliar tus horizontes musicales.

ROLLING THUNDER REVUE

Bob Dylan es una de las figuras musicales más importantes de las últimas cinco décadas. Martin Scorsese decidió proyectar esto en un semidocumental (cuenta con un poco de ficción) que trata sobre la gira Rolling Thunder Revue, que tuvo lugar en los años setenta.

Además, también cuenta con momentos inéditos como cuando le fue otorgado el premio Nóbel y su épico discurso.

TAYLOR SWIFT REPUTATION STADIUM TOUR

Este documental muestra a la cantante Taylor Swift en un enorme y multitudinario concierto de la gira Reputation. Cuenta con un elenco gigante de baile, múltiples vestuarios, y un escenario de más de 20 metros.

Además, resalta la participación de otras intérpretes como Camila Cabello y Charli XCX en la interpretación de Shake it off.

MISS AMERICANA

Siguiendo el hilo de Taylor Swift, Miss Americana proyecta a la intérprete durante la gira Reputation, la creación de su más reciente álbum, Lover, y todo el camino que pasó desde la salida de su primer material en el año 2006. Habla abiertamente sobre sucesos que han marcado su carrera, polémicas, demandas y posturas políticas. Es la primera vez que Taylor se muestra, además, como activista feminista.

JOHN AND YOKO: ABOVE US ONLY SKY

Extenso material que muestra los meses de preparación de John Lennon para grabar uno de sus álbumes más importantes, Imagine, que fue ubicado en el año 2003 en el puesto 76 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos por la revista Rolling Stones.

Muestra además cómo fue la férrea relación que vivió con Yoko Ono, no sólo en términos románticos, sino también intelectual y artísticamente. Pone al descubierto la importancia que tenían ciertas luchas sociales para ellos.

HIP-HOP EVOLUTION

Aunque hay diversos documentales donde se habla del hip-hop, este muestra lo incluyente que ha llegado a ser como género musical.

Son cuatro capítulos por temporada y relata sus orígenes desde los años setenta en el distrito Bronx en New York, hasta la llegada del gangsta rap en los noventa, en los barrios más pobres de Los Ángeles .

Aquí se muestra a quienes fueron los más influyentes de este género en sus comienzos: Kane, Afrika Mambaataa, Russell Simmons, Kool Herc, Big Daddy. El conductor del documental es el rapero canadiense Shad Kabango.

PARIS IS BURNING

Aunque muchos de los documentales de Netflix son recientes, hay otros como Paris Is Burning que es una producción de los noventa dirigido por Jennnie Livingston.

Fue aclamado y premiado por la crítica que recibió en los festivales de Berlín, Toronto y Sundance. La razón de ello fue que logró mostrar un mundo desconocido hasta ese entonces: la cultura ball, competencias de baile organizadas por la comunidad gay y trans de los barrios pobres de New York.

Refleja las adversidad por las que pasó la comunidad gay negra, quienes salían a vivir, intentando distraerse de su realidad, como lo hacían los blancos adinerados.

THE HOMECOMING: UNA PELÍCULA DE BEYONCÉ

Una de las artistas más relevantes de la escena musical, considerada todo un ícono por sus seguidores. Sin embargo, aquí muestra su lado más humano como madre y como una persona perfeccionista que ha visto reflejado ello en su trabajo, de la forma más positiva, pero también la parte crítica.