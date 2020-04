Marvel revela nuevas fechas de estrenos

Debido a la pandemia del coronavirus, el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) tuvo que modificar las fechas de estreno de sus películas que formarán parte de la fase cuatro, pero los héroes ya tienen para cuándo volver y vengar a la taquilla.

La primera es Black Widow, la cual tenía su lanzamiento programado para el 1 de mayo del 2020. La cinta protagonizada por Scarlett Johansson llegará a la pantalla grande el 6 de noviembre del 2020.

The Eternals también estaba programada para estrenarse este año, pero el retraso de Black Widow provocó que se retrasara hasta el 12 de febrero del 2021. Esta cinta mostrará personajes nuevos como Thena, Ikaris y Black Knight.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings estará en cines el 7 de mayo del 2021. El filme estará protagonizado por Simu Liu, en el papel de Shang-Chi, y Tony Leung, quien dará vida al villano conocido como "El Mandarín".

La secuela de Doctor Strange llegará el 5 de noviembre del 2021 y será la última que se estrene en ese año. En el 2022, los fans del MCU verán el regreso del dios del trueno en Thor: Love and Thunder.

La fecha para ver una vez más a Chris Hemsworth como su icónico personaje será el 18 de febrero.

Mientras que el 6 de mayo del 2022, Chadwick Boseman retomará su papel como el rey de Wakanda en la secuela de Black Panther.

Finalmente, el 8 de julio del 2022 llegará la segunda parte de Captain Marvel.