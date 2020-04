Extraña La Laguna

Extraña la Comarca Lagunera, por ello, cuando todo regrese a la normalidad, será de las primeras regiones que visitará.

Carlos Alberto García, mejor conocido como El Bebeto, se encuentra en Monterrey pasando la cuarentena, ya que fue ahí donde se encontraba cuando el Gobierno federal pidió a los mexicanos que permanecieran en sus casas.

En entrevista con El Siglo de Torreón, el artista dijo que no olvida la Comarca y además dio detalles de su nuevo sencillo y de algunos materiales discográficos que recientemente dio a conocer.

"A todos los laguneros les mando muy buenas vibras, ya los extraño. Por ahora quédense en sus casas y verán cómo muy pronto regresarán los eventos, y de esta forma podré volver con ustedes para presentarles mi nuevo show", comentó.

El intérprete mencionó que no pudo regresar a tiempo a su natal Guasave, Sinaloa y por eso optó por permanecer en la llamada "Sultana del Norte" en compañía de su asistente.

"Estoy encerrado, aquí me tocó estar en Monterrey, como no se puede viajar... Ahora sí que, como dice el dicho, 'donde te agarró el temblor', a mí me agarró la pandemia en Monterrey".

Carlos Alberto externó que, sin duda, la contingencia generada por el coronavirus está causando bastantes estragos, sin embargo, en su opinión, algo bueno les dejará a las personas.

"Esto nos está sacando de onda bastante, pero viéndolo por el lado positivo nos está sirviendo de mucho para valorar lo que tenemos, sea mucho o sea poco; nos está sirviendo para valorar a nuestras familias", manifestó.

Por otro lado, el artista nacido el 2 de mayo de 1989 comentó que se encuentra muy contento por la salida de su reciente sencillo, de nombre Ya no soy el mismo, el cual ha sido del agrado de sus fanáticos.

"Esta melodía es de la autoría de Gussy Lau, José Esparza, Max Cantú y de un servidor. Es una canción mariachi con toques urbanos que canto al lado de W Corona. El video lo alcanzamos a hacer antes de la contingencia sanitaria".

A la par de este tema, El Bebeto promueve tres producciones discográficas denominadas Desde el Lunario, las cuales grabó el año pasado en vivo. Se han colocado en primeros lugares de descargas.

"Son tres discos; uno de banda, otro de mariachi y otro norteño. La gente está escuchando lo que ofrecemos en cada presentación. Incluimos temas como Lo más interesante, Volver a amar, El sinaloense y Me nace del corazón", relató.

Luego de haber parado sus actividades de promoción y los conciertos, García dijo que en cuanto se supere la pandemia volverá con todas las ganas de deleitar a su audiencia con su propuesta.

"Nomás que salgamos de esta y nos reactivamos con todo. Ya extrañamos los conciertos y andar de arriba para abajo, pero ahora recuerden que debemos quedarnos en casa", puntualizó.