Tigres Femenil no quiere ganar campeonato 'en la mesa'

La suspensión de la Liga MX Femenil por la pandemia de COVID-19 ha provocado que surjan diferentes versiones sobre el futuro del Clausura 2020, pero en Tigres tienen claro que no quieren coronarse por ser el club líder general con la campaña inconclusa.

Belén Cruz, delantera universitaria, habló en conferencia de prensa virtual sobre la situación y destacó que los equipos trabajan semana a semana para competir, independientemente de que se trata de un momento que no está en manos de los organizadores.

"Conociendo a mis compañeras, no nos gustaría ganar de esa forma. Nos gusta competir y hacerlo de la mejor manera; ganar y demostrarlo en la cancha, es por eso que se trabaja, en lo personal no me gustaría ganar de esa manera", explicó.

Asimismo, confesó que no le gustaría que el torneo se cancele, como sucedió con las categorías con límite de edad desde hace algunos días; por ello, espera que la sexta campaña en la historia de la femenil continúe después de la emergencia.

La atacante de 21 años de edad reveló que el plantel dirigido por Roberto Medina se mantiene en contacto vía digital; asimismo, tienen rutinas de entrenamiento en casa para mantenerse en forma durante el aislamiento.

Sin embargo, seguir con la actividad a distancia no evita que las futbolistas extrañen la normalidad de las prácticas y los partidos del torneo, el cual se quedó hasta la jornada 10.

"Creo que todas estamos tristes por lo sucedido, pero conscientes con todo lo que está pasando. Extrañamos, ya queremos regresar a jugar, mientras estar con el equipo a través de llamadas nos sirve", sentenció Cruz.