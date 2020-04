Docentes de Inglés en La Laguna exigen respuesta a contrataciones

Docentes del Programa Nacional de Inglés (Proni) de La Laguna exigen a las autoridades educativas una respuesta referente a lo que pasará con sus contrataciones, mismas que se detuvieron por la contingencia sanitaria del COVID-19 y que han afectado a alrededor de 700 maestros y maestras de Durango que se mantienen sin empleo.

Alicia Machado, docente de Inglés y representante de los afectados, señaló que el último contrato que tuvieron llegó a su fin el 31 de diciembre de 2019. En este año, la promesa era que el proceso de contratación daría inicio el 16 de marzo. "Pero al darse el periodo de contingencia nos dijeron que se iba a suspender hasta nuevo aviso, ya estábamos a punto de ir a nuestras escuelas a firmar todo lo necesario. Lo último que supimos fue que probablemente para el 30 de abril, si es que se reinician las clases", apuntó.

Los inconformes indicaron que para poder subsistir en este programa, la mayoría de los catedráticos incluso tienen dobles trabajos. "Pero ahorita ya nadie nos contrata, no hay empleo en este momento y no nos han sabido decir si nos van a dar contrato o no, siendo que llegó una orden nacional que el sueldo de los maestros Proni no debe ser suspendido. Hay una partida presupuestal por todo el año fiscal 2020 y nuestro pago debería contemplarse desde enero", señalaron.

Los docentes laboran en escuelas federales y estatales de nivel básico y aseguran que en otras entidades y mientras llega el presupuesto federal, los gobiernos estatales absorben el pago de sus jornadas laborales.

"Pero aquí nos han dicho que no, que el estado de Durango no tiene dinero para eso, que no pueden hacerse responsables de nuestro pago mientras llega el presupuesto federal, por eso es que hasta que firmemos contrato es que nos empiezan a pagar".

La falta de contrato también repercute en el sentido de que los docentes no tienen acceso a la Seguridad Social, razón por la que, en caso de enfermedad, ellos tienen que cubrir por su cuenta el servicio médico.