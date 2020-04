Rio Ferdinand confiesa haber rechazado una oferta del Barcelona en 2008

El exfutbolista Rio Ferdinand reveló que en 2008 el Barcelona intentó ficharlo, pero rechazó la oferta luego de ser campeón del UEFA Champions League con el Manchester United.

En entrevista con un medio británico, el histórico mediocampista de los "Red Devils" detalló que el acercamiento se dio luego de la semifinal de ida del certamen europea entre ambos equipos, cuando el holandés Frank Rijkaard, entonces director técnico blaugrana, habló personalmente con él.

"Estuve cerca, hubo alguna charla con mi agente, el Barça hizo contacto. Hablé con Rijkaard, no sobre este asunto, pero él me hizo ver sus intenciones. Fue después del partido en el que empatamos a cero en el Camp Nou, hablamos en el túnel de vestuarios", recordó.

En el partido de vuelta, el cuadro de Manchester aprovechó la localía en Old Trafford para derrotar por la mínima diferencia a los "culés", meterse a la final y coronarse campeón de Europa en la temporada 2007-2008, motivo por el cual se mantuvo en el futbol inglés.

"Les ganamos y fuimos campeones de Europa, ¿por qué iba a dejar el equipo campeón de Europa por uno que estaba en transición? Siempre dije que me hubiera gustado salir al extranjero y jugar y lo único que me detendría sería encontrar en casa un club con el que tuviera éxito, y me encontré en Manchester United, un gran club, y era casi imposible que me fuera de allí", comentó.

Para la temporada 2008-2009, el conjunto catalán designó como entrenador al español Josep Guardiola, por lo que el equipo estaba en un proceso de recambio y los futbolistas claves como Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Lionel Messi, aún no destacaban.

"En ese momento Xavi, Iniesta o Messi no eran los jugadores que fueron unos años después, era un escenario muy diferente por aquel entonces en Barcelona", acotó el hoy panelista de televisión.