Exhortan a población a quedarse en casa en Matamoros

Luego de la confirmación de dos casos nuevos de COVID-19 en Matamoros; uno correspondiente a una niña de 10 años de edad y otro de una mujer de 28 años, con lo que suman ya tres casos en este municipio, el Ayuntamiento hizo nuevamente un exhorto a la población para que eviten salir. Además, el Gobierno del Estado comunicó ayer por la noche sobre un deceso en este municipio, sin otorgar más información.

Por lo anterior, el Ayuntamiento de Matamoros invitó a la población a pasar los días de Semana Santa en casa.

Las indicaciones más elementales consisten en: no salir de paseo ni balnearios; no hacer reuniones en casa con más de 10 personas; no recibir visitas de otras ciudades y del extranjero; y continuar con las medidas preventivas de higiene y distanciamiento social.

Desde el pasado 17 de marzo el Ayuntamiento de Matamoros emitió un comunicado oficial anunciando la suspensión de eventos oficiales ante la alerta emitida por el aumento de casos de COVID-19 y tomando en cuenta las recomendaciones del sector Salud de los diferentes órdenes de gobierno.

Se anunció desde el mes pasado que los eventos de concurrencia masiva y programados por la actual administración municipal, como la tradicional cabalgata, bailes populares, entre otras, quedaban canceladas de manera indefinida.

Lo anterior lo dio a conocer el alcalde Horacio Piña Ávila en la vigésima segunda sesión ordinaria de cabildo celebrada el mismo 17 de marzo.

También se anunció que las labores administrativas continuarán de manera regular por parte de la Administración municipal pero siguiendo las recomendaciones.

En días pasados, en el municipio de Matamoros se han realizado diversas acciones de sanitización en diferentes espacios públicos. No obstante, debido a lo contagioso que es el virus, es importante que la población atienda las recomendaciones en cuanto a tomar distancia de otras personas, usar gel antibacterial o lavarse las manos con jabón, así como usar cubrebocas de estar en algún lugar donde estén realizando algún trámite.

No tomar riesgos