Corte salvadoreña prohíbe arrestos a personas que incumplan la cuarentena

La corte constitucional de El Salvador prohibió este jueves la detención de la población salvadoreña que viole la cuarentena domiciliar decretada por el presidente Nayib Bukele, hasta que no se defina un marco regulatorio para ello.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) destacó que en días recientes se han difundido videos donde se muestran detenciones arbitrarias y actos de represión contra los ciudadanos, sin protocolos claros para penalizar a quienes violen las medidas preventivas para evitar la propagación de coronavirus (COVID-19) en el país centroamericano.

El ejecutivo envió un mensaje a la ciudadanía a través de su cuenta oficial de Twitter, donde informó que quienes violen la cuarentena serán retenidos por las autoridades y el Ministerio de Salud autorizará su traslado a un Centro de Cuarentena al ser considerados focos de infecciones.

“Ahí pasará 30 días, o hasta que las autoridades de salud puedan comprobar que usted no porta el virus”, dijo Bukele a la población de El Salvador. No obstante, la CSJ destacó que no se puede privar a los ciudadanos de su libertad a través de “internamiento sanitario forzoso”.

Los magistrados solicitaron al presidente y al poder legislativo la creación de una ley para regular las detenciones por violaciones al protocolo contra coronavirus y prohibió el uso de la fuerza contra la población por este tipo de medidas preventivas.

El poder judicial subrayó que "ninguna autoridad puede por motivo de dicha cuarentena decomisar vehículos de personas ni ningún otro bien, salvo la aplicación de otras leyes que regulen delitos o infracciones administrativas diferentes".

El ejecutivo ha intensificado las medidas contra el coronavirus bajo el argumento de que el país centroamericano no cuenta con los recursos para hacer frente a una pandemia de tales dimensiones como lo ha sido la propagación del agente infeccioso.

“¿No le parece la medida? Fácil, quédese en casa y no ponga en riesgo su vida, la de su familia y la de los demás”, resaltó Bukele el miércoles pasado en su cuenta de Twitter donde reiteró la imposición del confinamiento sanitario.

El periódico El Faro destaca entre las detenciones arbitrarias el caso de un cuidador de perros, quien fue arrestado el 7 de abril tras salir de casa para atender una emergencia médica, en la que uno de los perros a su cargo sangraba del cuello. Las autoridades no le creyeron y lo trasladaron a un centro de contención ubicado cerca del Parque Infantil de la ciudad capital.

El Salvador ha confirmado hasta el momento 103 casos de coronavirus y cinco víctimas mortales.