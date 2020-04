León busca regresar a entrenamientos la próxima semana

En León ya quiere regresar a los entrenamientos, confesó su figura, Ángel Mena.

El ecuatoriano comentó que existen pláticas dentro del club para retornar a los ejercicios grupales, a pesar de la pandemia del Covid-19 y que no existe fecha de regreso del Clausura 2020.

"Sí hubo conversaciones que en unos días o una semana se va a tratar de empezar a retomar los entrenamientos", dijo el atacante, quien suma ocho goles en el presente torneo suspendido.

"Si bien es cierto que el tema de la salud es importante y hay que tomar todas las precauciones para que no haya inconvenientes, pero he repetido, en varias ocasiones, que no es lo mismo que cada uno estemos entrenando por nuestra cuenta, es un poco complicado", añadió Mena a W Deportes.

El León marcha en la segunda posición del certamen, con 21puntos, a uno del líder Cruz Azul. En su último cotejo del Clausura 2020, la Fiera venció 3-1 a los Pumas.

En lo individual, el sudamericano se encuentra en la pelea por el título de goleo, por detrás de Jonathan Rodríguez, delantero de La Máquina, quien le saca ventaja de un punto.

Mena no especificó el día de regreso, pero es una decisión que él apoyaría para que el equipo regrese lo mejor posible a su ritmo de juego.