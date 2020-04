Ordena SFP a gabinete reducir al menos 50 % de gastos

Para liberar recursos que sean canalizados para atender la contingencia del COVID-19, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), ordenó a los integrantes del gabinete legal y ampliado reducir en al menos 50% los gastos en servicios generales y de operación, y estableció que no se deberán realizar pagos por servicios que no hayan sido contratados, ni comprometer recursos adicionales en rubros no sustantivos.

Esta medida, informó la dependencia federal, no aplica para las áreas de Salud, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, que atienden la emergencia sanitaria por COVID-19 o las que dan continuidad a los proyectos prioritarios del Gobierno federal. En el oficio FP/100/02/2020, la secretaria advirtió que, en caso de no seguir esta orden, se estaría incurriendo en una falta administrativa que está sancionada por la Ley Federal de Austeridad Republicana que generaría, señaló, procedimientos administrativos. "Atendiendo las instrucciones del Presidente de la República, así como el momento de emergencia por el que atraviesa el país, hago conocimiento la imperiosa necesidad de reducir en al menos 50% el gasto asignado a los capítulos de servicios generales y gastos de operación para que las áreas de administración y finanzas no realicen pagos por conceptos no contratados, ni se comprometan recursos adicionales a partir de hoy", refirió. "En caso de no observar esta instrucción presidencial, mandatada en la política de austeridad, se estaría incurriendo en una falta administrativa sancionable por la Ley General de Responsabilidad Administrativas, en concordancia a lo señalado en los artículos 28 y 29 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, lo que generaría los procedimientos administrativos correspondientes”, añadió. El documento fue enviado con copia al presidente Andrés Manuel López Obrador; a Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP); y a Thalía Lagunas Aragón, oficial Mayor de Hacienda.