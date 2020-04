Muere rapera Chynna Rogers a los 25 años

La joven rapera nació el 19 de agosto de 1994 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, además de dedicarse a la música también era modelo, etapa de su vida comenzó a los 14 años. En 2013 tuvo su despeje músical con el tema Selfie y luego Glen Coco, en 2014.

Mediante un comunicado, la familia de la rapera mencionó: “Chynna fue profundamente amada y se la echará muchísimo de menos”, así lo dio a conocer People.

Por su parte, el gremio artístico le ha dedicado palabras a través de las redes sociales, uno de ellos el rapero Kari Faux: “Te amo, Chynna. Para siempre, mi juego de rap Laura Croft”

La cantante Kehlani, quien era cercana a la modelo de 25 años, escribió: “Chynna fuiste jodidamente hilarante hermana ... hoy fue nuestro último intercambio de bromas y las que más extrañaré. no puedo creerlo. Te quiero Mucho. Mi corazón está oficialmente helado”.

chynna you were fuckin hilarious bro... today was our last exchange of jokes & those i will miss the most. i can’t believe it idk how to



i love you. so very much.



my heart is officially iced.