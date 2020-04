Harry Styles destinará ganancias de playeras a lucha contra COVID-19

En busca de recaudar dinero para ayudar a la lucha contra la pandemia del coronavirus, el cantante británico Harry Styles lanzó a la venta playeras, cuyas ganancias serán donadas al Fondo de Respuesta Solidaria al COVID-19.

El exintegrante de One Direction, anunció en su cuenta de Facebook el lanzamiento de las playeras que se encuentran disponibles en su tienda oficial: “el 100 por ciento de las ganancias que se donarán al Fondo de Respuesta Solid19 para la Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsado por la Fundación de las Naciones Unidas. #Día Mundial de la Salud #Quédate en casa”.

La camiseta blanca presenta un eslogan negro impreso tanto en el frente como en la parte posterior, tiene un costo de 26 dólares, y su envío tarda de cuatro a seis semanas, a partir de la confirmación de su compra.

Stay Home. Stay Safe. Protect Each Other, es la leyenda en inglés que se lee en la parte frontal de la prenda, mientras que en la espalda dice: This T-Shirt Fights COVID-19. Treat People with kidness”.

Es así que el músico británico, quien se vio obligado a posponer su gira de este año hasta 2021 por el coronavirus, pone su granito de arena para ayudar y reiterar el mensaje de quedarse en casa, recomendación que se dio por la emergencia sanitaria para evitar la propagación del COVID-19.

La recaudación de la venta de estas playeras apoyará el trabajo de la OMS, para que los pacientes reciban la atención necesaria y los trabajadores de primera línea obtengan suministros e información esenciales.