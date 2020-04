Prevé España un largo aislamiento pese a la baja en contagios y muertes por COVID-19

El número de contagios y fallecidos por coronavirus cayó este jueves en España tras dos días consecutivos de leves subidas, aunque la cifra total de ambos, 152,446 infectados y 15,238 decesos, hace que el Gobierno de por hecho extender la medida de confinamiento hasta mitad de mayo.

"El incendio que desató la pandemia comienza a estar bajo control", dijo el jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, en una comparecencia en el Congreso, que hoy aprobó la prórroga del aislamiento hasta el próximo 26 de abril.

Sin embargo, Sánchez dio por hecho una ampliación de esa prórroga quince días más, hasta el 11 de mayo, porque el 26 "no habremos puesto fin a la pandemia", pero "si no fuese así sería porque las cosas han mejorado de forma sustancial".

Frente a las cifras de nuevos contagios, 5,756 más, y a las 683 muertes registradas en las últimas 24 horas (74 menos que ayer miércoles), el número de pacientes recuperados son ya 52,065, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad.

Unos datos que Sánchez calificó de "alentadores" y significan que el estado de alarma decretado por el Gobierno español el pasado 14 de marzo "está funcionando", aunque también reconoció que en este momento de confinamiento la mayor parte de los contagios se están produciendo en los hogares, no fuera de ellos, y por eso se tendrán que adoptar nuevas medidas que no especificó.

En su intervención en el Congreso, el jefe del Ejecutivo español pidió lealtad a los partidos de la oposición "porque "no se puede vencer la pandemia si no hay una unidad en torno al Gobierno".

Por eso, anunció que la próxima semana convocará a todas las fuerzas políticas españolas, presidentes regionales y representantes sociales a una primera reunión con el objetivo de alcanzar un gran acuerdo nacional para luchar contra la crisis provocada por el coronavirus.

"Solo el que no cree en la política como instrumento para el acuerdo renuncia al acuerdo antes de intentarlo", subrayó Sánchez al pedir a los partidos que acudan a su cita.

La unidad de Europa es también imprescindible para el presidente del Gobierno español, quien advirtió de que el proyecto europeo está "en peligro" si la Unión Europea no aplica la solidaridad "sin fisuras" ante esta crisis, con emisión de eurobonos ahora y más adelante con un nuevo Plan Marshall.

"Esta crisis no tiene culpables", dijo e insistió en que es de todos y no distingue entre norte y sur o entre izquierda y derecha, y concluyó que "la austeridad no es el camino" para atajarla.Por ello reclamó a los partidos de la oposición que tienen representación en el Parlamento Europeo y en el resto de las instituciones de la Unión, que "ejerzan su influencia" ante sus correligionarios europeos, "se hagan oír" y "defiendan España" ante Europa.

El nuevo balance sigue colocando a España como el segundo país del mundo, por detrás de Estados Unidos, en número de contagios, pero "los distintos análisis nos hacen ver que la velocidad de propagación está disminuyendo", dijo hoy en la habitual rueda de prensa telemática, María José Sierra, jefa de área del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias.

"Continuamos en una tendencia descendente", aseguró Sierra, quien subrayó que esa tendencia se está dando en todas las comunidades autónomas españolas.

Madrid sigue encabezando la lista las regiones más afectadas con 43,877 contagiados, 5,800 fallecidos y 21,121 curados, y continúa en segundo lugar Cataluña, donde este jueves fueron 31,043 los casos confirmados, 3.148 los muertos y 13,063 las personas curadas.

Las autoridades sanitarias siguen trabajando de forma intensiva con expertos en estudiar todos los escenarios y factores que van a intervenir en la fase de transición que devolverá la normalidad paulatinamente a los ciudadanos. Saben por ejemplo que la detección y aislamiento precoz de los casos y el seguimiento adecuado de sus contactos va a ser una de las "piezas clave" de esta etapa.

Pero este proceso es "complejo, compartido y muy nuevo para todos porque nos estamos enfrentando a algo que nadie tenemos experiencia, entonces no hay respuestas claras", reconoció Sierra. "Nadie, de verdad, en el mundo, tiene las soluciones, ni los criterios claros, ni marcadores específicos para hacerlo", justificó la doctora.

De momento, el próximo lunes volverán a sus puestos los trabajadores de los servicios no esenciales, una medida que será "muy controlada y vigilada" para garantizar que mantengan las medidas que se recomiendan de distanciamiento, higiene, respiratorias y de protección.