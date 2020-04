Relata Iker Casillas junto a Ronaldo momentos que vivió tras infarto

Iker Casillas le narró a Ronaldo Nazario de Lima lo que sucedió hace ocho meses, cuando sufrió un infarto que estuvo a punto de costarle la vida.

Ronaldo reunió en una videollamada a sus excompañeros "Galácticos", aquel equipo de grandes figuras que se formó en el Real Madrid. Los íconos merengues recordaron los viejos tiempos y hablaron de la actualidad en el mundo.

Con Casillas, además de recordar que fue el segundo jugador con el que más partidos compartió: "El primero fue Roberto Carlos"…, hablaron de aquella tarde del infarto.

El exportero relató: Va a ser un año, el 1 de mayo se cumple. Fue un susto tremendo. Tuve suerte que me pasó en el campo de entrenamiento con el Porto. El doctor actuó muy rápido y eso fue lo que me salvó la vida. El buen hacer del doctor Nelson Púa y toda la gente del Porto que ayudó a trasladarme al hospital, a la cual siempre le estaré agradecido, es lo que me tiene aquí. Fue un día gris, pero tengo que agradecer que me pasó ahí, porque si no…".

Ronaldo le recordó a Casillas que: "Eres el segundo jugador con el que más jugué en mi carrera", le dijo.

"¿Y quién es el primero?", preguntó el portero.

"Roberto (Carlos)".

"Huy. Si hubieras jugado más conmigo hubieras ganado más, -reviró Casillas- y recordó que el defensor: "Era el que me tranquilizaba cuando quería salir rápido Me decía: 'Iker, no tan rápido, que no me dejas recuperar el aire'. Es que siempre se iba (al ataque) y le costaba regresar".

Ronaldo le preguntó si recordaba su debut con el Real Madrid.

"Recuerdo que anotaste dos goles contra el Alavés, y también paré un penalti un minuto antes de que entraras. Entraste y enseguida hiciste gol".