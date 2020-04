1984: Nace Mandy Moore, popular cantante, compositora, actriz y diseñadora de moda

Hace 36 años, nació en Nashua, New Hampshire, Amanda Leigh, mejor conocida como "Mandy" Moore.

Debutó a los 15 años con el álbum So real, época en la que formó parte del fenómeno "Princesas del Pop" de finales de los años 90, cuando colocó con éxito su primer sencillo Candy.

Estudió en el Bishop Moore High School, una institución católica en Orlando, y en el Lake Brantley High School en Altamonte Springs, Florida.

Luego de alcanzar popularidad entre los jóvenes estadounidenses con dicha producción discográfica, su segundo sencillo fue Walk my home, el cual no contó con el éxito del primero.

En 2001 sacó su disco homónimo, que tuvo como tema de presentación In my pocket, una canción con ritmos asiáticos y latinos. El video fue promocionado en TRL, pero a los 20 días salió del conteo.

El siguiente sencillo fue Crush, el cual recibió buena rotación en TRL de MTV y llegó a ser su primer número uno en ese programa, aunque de nuevo no apareció en las listas de radio.

Debido al declive, a mediados de 2000, se reeditó su primer disco, ahora bajo el nombre I wanna be with you, cuyo primer sencillo fue la balada del mismo nombre, la cual fue el tema central de la película Center stage.

Este sencillo llegó a colocarse en el número 24 de la lista Billboard Hot 100, mientras que el segundo se tituló So real, pero tuvo poca promoción, siendo lanzado únicamente en países como Australia, Reino Unido y México.

En ese mismo año debutó en cine como la popular animadora "Lana Thomas", en The princess diaries, mientras que como protagonista figuró hasta el 2002 con el filme A walk to remember, que tuvo un éxito moderado en las taquillas de Estados Unidos.

En 2003, los filmes How to deal y All I want tampoco tuvieron el éxito esperado, ya que la historia de la primera no era lo suficientemente fuerte, y la segunda fue destinada directamente a DVD, pero no tuvo ganancia alguna.

A finales del último trimestre de 2003 salió su cuarta producción titulada Coverage, en la cual se incluyen carátulas de álbumes de los años 80 y 90.

Su primer sencillo, Have a little faith in me, no fue bien recibido en Estados Unidos, pero fue muy popular en Europa, Asia y Australia. Incluso se sacó un segundo sencillo para Asia, titulado Drop the pilot, para el cual se grabó un video que sólo se vio en ese continente.

En 2004 protagonizó Chasing liberty, la cual tampoco tuvo gran éxito y salió rápidamente de los cines. En abril de ese mismo año se estrenó la película independiente Saved, distribuida por MGM con gran éxito para haber sido una película de este tipo.

En 2005, Epic Records decidió terminar el contrato de Mandy sacando la recopilación The best of Mandy Moore, disco que debutó en la posición 148 del Billboard, dada su poca promoción.

Luego estrenó Racing stripes y ganó más de 50 millones de dólares tan sólo en Estados Unidos.

Un año después lanzó la polémica American dreamz, una sátira del programa American idol. Esta película tuvo poco apoyo y sólo recaudó siete millones de dólares en Estados Unidos.

Posteriormente se estrenó Southland tales en el Festival de Cannes, donde obtuvo pésimas críticas, lo cual hizo que esta película se estrenara hasta 2007, año en que además realizó su quinto álbum, Wild hope.

En esa época también grabó el popular tema de Umbrella en un slow remix, que cosechó gran aceptación en la radio. Cabe mencionar que este tema es de la cantante de Barbados Rihanna y muchos fans comentaron que era un gran regreso de Mandy Moore a la música.

Asimismo, Romance & cigarettes se estrenó en Reino Unido con una respuesta favorable, y meses después fue lanzada en DVD.

En este contexto, a principios de 2008 promocionó la película Because i said so, que tampoco tuvo el éxito esperado, sólo se mantuvo unos días en los cines; su título en español fue Porque lo digo yo, al lado de Diane Keaton.

El 10 de marzo de 2009 la cantante contrajo matrimonio con el cantante y compositor Ryan Adams, integrante de la banda Whiskeytown, y 10 años mayor que ella.

Poco después publicó su álbum Amanda Leigh, en el cual incluye temas como Pocket philosopher, Song about home, Everblue, Merrimack river, Love to love me back, Indian summer y Bug.

Moore también colaboró en el disco compacto de la película Tangled, de Walt Disney Animation Studios, y prestó su voz para el personaje de "Rapunzel" en la versión original.

En 2011 participó en la serie Tron: Uprising prestando su voz, el programa además contó con las voces de Bruce Boxleitner ("Tron"), Elijah Wood, Emmanuelle Chriqui y Paul Reubens.

En abril de ese mismo año fue clasificada en la quinta posición de la revista People en su conteo de "La gente más bella".

En junio se estrenó en Estados Unidos su filme El amor, boda, matrimonio.

En la celebración por el 20 aniversario del parque de atracciones Disney en París, Moore junto con otros cantantes participaron en la grabación de la banda sonora conmemorativa que musicalizó el evento.

En 2012, la actriz comenzó con el arranque de las grabaciones de una nueva serie de comedia, en la que participan Nelson Franklin y Eva La Rue, entre otros.

Un año después participó en la película dramática para televisión dirigida por David Nutter y escrita por Bruno Heller, The advocates. En la cinta participaron Benjamin McKenzie, Chasty Ballesteros, Alex Sajones y Marina Benedict.

En 2016 participó en la película 47 Meters Down, así como en el programa televisivo This is us.

Recientemente, recibió una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.