¿Qué son y cómo entender los eSports?

En los últimos días y ante el inicio del torneo virtual en el que participarán futbolistas de los 18 clubes de la Primera División, ya hemos tocado el tema de la eLiga MX. Sin duda, una alternativa que puede dar un respiro en medio de la tensión social que pudiera generarse ante el encierro que debemos mantener para cuidarnos entre todos.

Pero la pregunta es (sobre todo para los que solamente vemos a nuestros hijos en las consolas moviendo como desquiciados palancas y apretando botones sin saber maldita la cosa para qué sirven)...

¿Qué son los eSports y cómo entenderlos?

Este fenómeno ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años y ahora, sin la posibilidad de tener eventos deportivos en los estadios, arenas, pistas, etc., por los distanciamiento que debe haber para evitar contagios ante la pandemia de coronavirus, se han convertido en la GRAN OPCIÓN para que la gente se entretenga viendo la competencia entre jugadores profesionales o amateurs.

Antes de entender realmente todo lo que mueve esta industria, había muchas personas que no creíamos que fueran un deporte. Conforme ha pasado el tiempo, la percepción ha cambiado y si nos vamos a lo meramente estricto de lo que dice la Real Academia Española sí son un deporte, ya que como en el ajedrez (también considerado deporte), su práctica "supone placer, diversión y pasatiempo" en una competencia. La verdad es que sería muy estúpido querer encontrar la manera de desacreditar esta industria que para 2021 se estima supere los mil millones de dólares en inversión publicitaria en busca de impactar a los 550 millones de espectadores que se espera tendrán.

Ver cómo se enfrentan dos equipos o dos jugadores en un videojuego es algo que comenzó a tener cierto auge en la década de los 80. En Asia llevan más años con esta práctica y con esta industria que está destinada a un rango de edad entre los 20 y 34 años, de ahí que a algunos se nos hiciera difícil entender lo que hoy ha explotado ante la imposibilidad de salir de casa.

Para ser considerados eSports, éstas deben ser competencias en igualdad de condiciones en las que se deben seguir reglas y sobre todo debe tener un modo online en el que puedan enfrentarse.

¿Qué videojuegos se consideran eSports?

Tampoco son tantos. Por ahora el más tradicional es el "League of Legends" —aunque los expertos dicen que ya está bajando su popularidad—, pero hay otros como "Heroes of the Storm", "Warcraft III", "Call of Duty", "StarCraft", "Dota 2", "Overwatch", "Hearthstone", "Smash Bros" y por supuesto el "FIFA".

Los profesionales de estas competencias pueden ganar miles de dólares por lo que antes, decían los padres, era solamente una pérdida de tiempo. ¿Imaginan ganar tres millones de dólares por salir campeón de uno de estos torneos? De ese tamaño es esta nueva industria a la que nos tenemos que acostumbrar cada vez más y entenderla, porque ya no es parte del futuro, sino del presente.