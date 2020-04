Sergio Corona salva programa

El actor Sergio Corona, protagonista del programa unitario Cómo dice el dicho, salvó las grabaciones de esta emisión, gracias a que su participación la hizo a través de una videollamada, así lo comentó en entrevista.

"Desde el día 19 de marzo que empezó a sonar más la prevención y la preocupación y el riesgo que había de contagio, me puse alerta, porque tengo 91 años y como dicen los que saben, que las personas de 60 o 70 años tiene más problemas, pues sí me preocupé".

El actor afirma que "afortunadamente, al acercarme al director y expresarle mis congojas, me entendió y me dijo que no me preocupara y que me fuera a casa y que me cuidara. A la semana siguiente tuvimos grabaciones y desde antes el director me dijo que me previniera porque me iban a hacer un enlace telefónico".

Y relata cómo fue este enlace: "No sé cómo funciona esto, pero, a través de una videollamada, ellos pudieron ver mi actuación que hice desde mi casa, con tres cambios de ropa diferente y lo acomodaron de manera que yo me viera natural, de tamaño normal y no se ve para nada que estoy yo en casa y ellos en otro lado, eso fue grandioso, no sé bien a bien cómo lo hicieron, pero yo estuve en mi casa", dice aún asombrado. Sergio Corona de 91 años vive esta cuarentena de coronavirus con mucha responsabilidad y pide que en la medida de lo posible todos los demás lo hagan y traten de quedarse en casa porque es la única manera que hay para no contagiarse.

"Vivo está cuarentena con la misma preocupación de tantos y con el cumplimiento del Quédate en casa, con esta disciplina y responsabilidad, porque sí considero que al estar en la calle te expones a contagiarte o si ya lo traes a contagiar a los demás", comentó.

Corona está pasando esta etapa en su casa en compañía de su esposa y una persona de servicio que los atiende en todo momento, además, de otra persona que va cada tercer día para llevar los suministros que requiere la familia. "Ya no he salido para nada en 19 días, ya estoy aquí en la casa, no estoy en departamento, así que tengo más libertad para moverme y no me conflictúo con vecinos", expresó.

En cuanto a su amigo y compadre Manuel "El loco" Valdés, aseguro que hace dos semanas que no habla con él y que lo va a buscar porque efectivamente esta etapa de coronavirus lo tiene muy preocupado.

"En cuanto al 'Loquito', no, no sé nada de él, hace dos semanas que hablamos y estaba bien, pero esto apenas empezaba", concluyó.