Lamenta Zermeño falta de apoyos federales ante COVID-19

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, se quejó públicamente de la falta de apoyos del Gobierno federal durante la presente pandemia del coronavirus; aseguró que la ciudad no ha recibido "ni un solo peso" de apoyo ante la situación actual.

La protesta de Jorge Zermeño ocurrió durante su participación en la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo que se llevó a cabo durante el miércoles en la tarde, ante una sala cerrada debido a las medidas de contingencia por el COVID-19.

Sin utilizar cubrebocas, a pesar de que el resto del cabildo sí lo hacía, Zermeño afirmó que se cuenta con la necesidad de mayores apoyos de parte de la Federación, no solamente en los temas referentes a la salud, sino en la economía local que se está viendo afectada por el cierre de negocios de todos los rubros.

Recordó que ante la contingencia sanitaria el camino que se ha seguido a nivel estatal y local es el de coordinar esfuerzos en materia de salud, acciones que la población debe acatar para evitar mayores afectaciones.

"Ojalá pudiera haber mayores apoyos federales, no los hay, lo digo con toda claridad, no se ha recibido un solo peso, no se ha recibido un solo recurso como apoyo a esta contingencia, yo creo que tenemos que sumar esfuerzos. El Gobierno del Estado ha anunciado como medida obligatoria el uso de cubrebocas, yo estoy de acuerdo, en que todas las medidas que hagamos para decirle a la población, que se queden en casa, que mantenga limpieza, sana distancia", declaró.

El presidente municipal señaló además que las acciones de apoyo en la ciudad se continúan realizando sin modificación alguna. Mencionó la entrega de despensas a las familias necesitadas, así como el trabajo de mantenimiento en los servicios públicos de todos los sectores, vialidades y espacios públicos.