Hugo se siente 'como en casa'

l zaguero Hugo Isaac Rodríguez se ha ganado un puesto en el once titular de los Guerreros del Santos Laguna, en base a tesón y trabajo, situación que valora y trata de mantener con esfuerzo en cada entrenamiento bajo las órdenes de Guillermo Almada.

Para el defensa central nacido en Jalisco, no ha sido sencillo el ganarse un lugar como "titular indiscutible", alternándose con el ecuatoriano Félix Torres para hacer pareja con Matheus Dória, pero Hugo ha sabido responder cuando es solicitado y su efectividad ha sido valorada por Almada, quien ha tenido a Rodríguez en su once inicial, durante seis de los diez encuentros que se han disputado en el Clausura 2020. La capacidad del zaguero, aunada a su experiencia, incluso le han llevado a portar el gafete de capitán Albiverde, en compromisos de la Copa MX.

Entrevistado vía remota desde su hogar, Hugo Isaac Rodríguez de la O expresó su satisfacción por estar considerado como titular de los Guerreros y por mantener un buen nivel para ayudar a los Guerreros y permitirse soñar con mayores alturas, incluso vistiendo la camiseta del Tricolor: "creo que sí, estoy pasando por mi mejor nivel, he tenido grandes momentos y cuando debuté, tuve un gran impulso en mi carrera y tuve buenas actuaciones. Después llegué a selección, he tenido buenos niveles pero considero que ahora estoy en un nivel importante y lo agarro en buena edad, me siento muy maduro y preparado para seguir aquí", señaló.

Todos los jugadores que llegan a Santos se sorprenden con la calidad de las instalaciones de Territorio Santos Modelo y el profesionalismo que impera en el club, pero para Hugo Isaac, hay algo que va mucho más allá y que solamente el club lagunero puede ofrecer: "creo que la calidad humana, eso es lo que más me ha llamado la atención, todos los trabajadores en sus respectivas áreas dan todo de sí y estoy muy contento en Santos y en la ciudad. Me siento muy arropado por la gente, mi familia está muy contenta. Eso es lo que más me sorprendió, aparte de las instalaciones que ofrecen todo para que estés al cien por ciento concentrado en el futbol, en lo que me corresponde y estamos muy contentos por eso", admitió.

El tapatío de 29 años de edad, fue partícipe en el gran torneo Apertura 2019 que hicieron los Guerreros, terminando como líderes generales y siendo el equipo más goleador, pero no lo pudieron reflejar en la liguilla y cayeron en cuartos de final. Por ello, tiene una cuenta pendiente que solamente se podrá saldar, levantando un trofeo: "pienso en el campeonato, ese es uno de mis principales objetivos y creo que tenemos con qué, somos un gran equipo y estamos jugando muy bien. En lo personal, quiero seguir siendo titular, permanecer en la institución por muchos años", confesó el defensor que lleva el número 20 en la espalda.

Hugo Isaac Rodríguez acumula 538 minutos jugados con Santos Laguna en el Clausura 2020, ha visto la tarjeta amarilla en 2 ocasiones y fue expulsado en el partido ante los Bravos de Ciudad Juárez, suma 6 partidos como titular y todos los ha disputado desde el silbatazo inicial hasta el final.

Escribe su historia