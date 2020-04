Racista, probar vacunas contra COVID-19 en África: OMS

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS, por sus siglas en inglés), Tedros Adhanom Ghebreyesus, condenó lo que calificó como "declaraciones racistas" de dos científicos franceses que habían propuesto con anterioridad que África fuera "terreno de pruebas" de vacunas contra el coronavirus".

Sin citarlos, el principal responsable de la OMS señaló que "este tipo de declaraciones racistas no hacen avanzar nada… África no puede ser y no será terreno de pruebas para ninguna vacuna", afirmó el doctor etíope Ghebreyesus, mientras puntualizó que "la herencia de la mentalidad colonial debe terminar", pues señaló que "es vergonzoso escuchar a científicos haciendo este tipo de declaraciones en el siglo XXI".

Los dos expertos franceses defendieron esta posibilidad en una cadena de televisión y que, tras la polémica generada, se vieron obligados a pedir perdón.

La polémica comenzó el pasado miércoles durante un directo de la televisión francesa LCI en el que mantenían una conversación el director de investigación del Instituto Francés de Investigación Médica, Camille Locht, y el jefe de los servicios de medicina intensiva y rehabilitación del hospital Cochin de París, Jean-Paul Mira.

En un momento dado, este último, desde el plató, lanza una pregunta a Locht: "Si puedo ser provocador, ¿acaso no deberíamos realizar este estudio en África, donde no hay mascarillas ni tratamiento ni reanimación, como se hizo en algunos estudios con el sida o entre las prostitutas? [...] ¿Qué opina?". Sin dudarlo, Locht le responde: "Tiene usted razón [...] estamos pensando, de forma paralela, en un estudio en África con el mismo enfoque, lo cual no quita que no podamos pensar también en un estudio en Europa y en Australia".

Asimismo, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, criticó este miércoles la propuesta de dos médicos franceses de probar en África una vacuna contra el COVID-19, una idea que tachó de "inaceptable", y advirtió de los requisitos éticos que deben seguir los protocolos médicos.

"La idea de que África pueda ser un lugar de prueba o un laboratorio para probar una vacuna para el resto del mundo es obviamente inaceptable. Creo que los que lo dijeron ya han clarificado sus comentarios", señaló Borrell.

De igual forma reconoció que la respuesta a una pandemia global debe ser igualmente global, pero advirtió de que "cuando se trata del coronavirus, y de cualquier enfermedad, para llegar a una vacuna hay que ajustarse a protocolos sanitarios y reglas éticas muy estrictas".