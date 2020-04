Festival virtual canta 'Contigo en la distancia'

Como una forma de llevar la cultura, especialmente la música hasta los hogares de México en estos tiempos de contingencia por COVID-19, la Secretaría de Cultura realizó ayer el primer Festival virtual Contigo en la distancia, con la participación de artistas como Eugenia León, Triciclo Circus Band, La china sonidera Paté de Fuá, Vivir Quintana, Ely Guerra, quienes desde su casa acompañan a la gente con sus canciones.

"Sé que puede existir dolor, incluso rabia por la situación que estamos viviendo pero me gustaría decirles que mientras exista la información correcta saldremos adelante, mucho más rápido y con mucho más fuerza, no hay que mentir, se vienen tiempos difíciles pero lo primero es la tranquilidad y disfrutar de las cosas que amamos, yo amo la música, cocinar, a mis perros y los he disfrutado mucho en este momento. Pero también podemos inventar otras formas de subsistir, tenemos posibilidades amplias y maravillosas", dijo María Inés Ochoa durante su participación desde casa.

Al iniciar su participación, la cantante lagunera Vivir Quintana, otra de las invitadas, señaló:

"Yo ahora vengo a tocarte unas pocas canciones para pedirte con mucho amor, con mucha humildad y respeto, y sobre todo con mucha fuerza, que te quedes en tu casa, quédate en tu casa, para que te cuides tú y nos cuides a todos los demás".

Al ritmo del folk regional y en la intimidad de su sala, la artista compartió Las vecinas, En las luces de la tarde y finalizar, no podía faltar la interpretación de Canción sin miedo.

A las 15:45 se unió a la transmisión Pambo, a las 16:05 Triciclo Circus Band, a las 16:25 Paté de Fuá, a las 16:45 Ely Guerra, a las 17:05 Ely Guerra, a las 17:05 Troker y a las 17:25 Eugenia León, quien culminó el concierto virtual.