Retiran la llama olímpica de Tokio 2020

La llama olímpica de los Juegos Olímpicos de Tokio fue retirada de su exposición pública en Japón. Y no está claro cuando reaparecerá, ni dónde o en qué circunstancias.

La llama llegó a Japón procedente del templo de Olimpia, Grecia el pasado 26 de marzo. Luego de que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el relevo de la antorcha se demoraron al año que viene, la llama quedó expuesta en la prefectura nororiental de Fukushima.

Iba a estar allí hasta finales de abril, pero fue retirada en apenas unos días luego de que el primer ministro, Shinzo Abe, decretó el pasado martes el estado de alarma para luchar contra el coronavirus, que incluye medidas como limitar el tamaño de las multitudes.

"Tokio 2020 mantendrá la llama en una ubicación no revelada para evitar que la gente se congregue", dijeron los organizadores en un comunicado enviado a The Associated Press.

Se espera que la organización de Tokio 2020 mantenga la llama en el corto plazo. En el largo plazo, se espera que sea utilizada por el Comité Olímpico Internacional (COI) como promoción y símbolo de la lucha contra la pandemia. "La idea será mantener esta llama ardiendo y mostrársela al mundo", explicó Michael Payne, exdirector de marketing del COI, a la AP en una entrevista reciente.

Se espera que la llama reaparezca en próximo año en Japón para el tradicional relevo de la antorcha que viaja alrededor de todo el mundo.

Cerca de 6 mil 500 deportistas que habían asegurado ya su lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio lo conservarán para el 2021, después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) rediseñó el reglamento de clasificación. El COI dio a conocer los nuevos criterios de clasificación para los juegos que fueron aplazados por la pandemia de coronavirus. Se realizarán ahora del 23 de julio al 8 de agosto del próximo año.

La nueva fecha límite de clasificación es el 29 de junio del 2021 y las listas de participantes tendrán que ser entregadas una semana después. Las federaciones internacionales de cada deporte aún serán las encargadas del proceso de clasificación. Muchos deportes permiten a sus competidores clasificarse sumando resultados en una serie de eventos. El COI instó a las federaciones a encontrar un equilibrio "entre proteger a esos atletas que estaban cerca de clasificarse gracias a sus resultados antes del límite del 2020 y asegurar que acudirán los mejores a los Juegos Olímpicos" al considerar sus actuaciones en el 2021. El COI añadió que "la salud de los atletas es la principal guía en el nuevo calendario para los eventos de clasificación".