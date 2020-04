Informa STPS que se perdieron 346 mil empleos

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, informó que entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346 mil 878 empleos, en plena contingencia por la pandemia del coronavirus en México, y presentó los nombres de las compañías que acumulan el mayor número de despidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que algunas empresas "saquen raja" de la crisis sanitaria para despedir a sus empleados, aunque dijo que otras sí están siendo solidarias y son las que mantienen el empleo en México.

"Estamos hablando de un universo de cerca de 22 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social, 22 millones; de esos, en este tiempo, por el coronavirus han sido dados de baja 346 mil (…), pero esta actitud de sacar raja de una circunstancia, por ejemplo de afectar a los trabajadores, es recurrente, antes del coronavirus, y tiene qué ver mucho con el famoso outsourcing", dijo.

De acuerdo con Alcalde, el mayor número de casos de desempleo que se registraron en menos de un mes se concentra en Quintana Roo, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Estado de México.

La STPS presentó dos clasificaciones a las empresas: "con destrucción total del empleo" y "con mayor destrucción del empleo". La secretaría explicó que en el caso de las primeras se pudo documentar compañías que dieron de baja a todos sus empleados, un total de 669 y otra a 597.

Ambas empresas, que ocupan el primer y segundo lugares en despidos durante la emergencia sanitaria, son: Maquinaria y Refacciones La Moreliana S. A. de C. V. y Corporativo Vivadi S. A. de C. V.; estas dos empresas se suman a 27 más, que en promedio despidieron a siete mil 494 trabajadores del 13 de marzo al 6 de abril.

Se suman Fertisco S. A. de C. V., Sistema de Servicios de Agua PO, Servicios Operativos y Profesiones Rosan S. A. de C. V., Servicios Profesionales Terrestres-Dajor S. A. de C. V., Francisco Martín Zaragoza Vergara, Caliray S. A. de C. V., Industrias Tenacatecuhtli S. A. de C. V., AMI Soluciones S. de R. L. de C. V. y Especialización Directiva Asociada SC.

Prevé OMC desplome y un gran rebote

El comercio global caerá entre un 13 por ciento y un 32 por ciento en 2020 por la perturbación de la actividad económica causada por la pandemia de COVID-19, aunque en 2021 se producirá un rebote de entre el 21.3 por ciento y el 24 por ciento, según el informe de perspectivas publicado este miércoles por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El estudio, presentado por videoconferencia y desde su confinamiento domiciliario por el director general de la OMC, Roberto Azevedo, plantea primero un escenario “optimista” en el que los intercambios bajarían un 13 por ciento este año y subirían un 21.3 por ciento el próximo, por lo que el comercio regresaría a niveles de 2019. Sin embargo, otra posibilidad “pesimista” manejada por los economistas de la OMC, en la que la crisis sanitaria se prolongue o sus consecuencias se cronifiquen, supondría un desplome del comercio del 32 por ciento en 2020 al que seguiría en 2021 una recuperación del 24 por ciento, lo que no haría que los intercambios volvieran a los niveles precrisis.

“Las cifras son feas, no hay cómo negarlo”, reconoció Azevedo, quien subrayó que “con todo, una recuperación rápida y vigorosa es posible”. Para que el mejor de estos dos escenarios se materialice es necesario que los Gobiernos afectados “se aseguren de que se ponen en marcha estímulos monetarios y fiscales”. También ha de lograrse un rápido y eficaz control de la pandemia, sin las segundas o terceras olas del coronavirus que temen algunos epidemiólogos, y los Gobiernos y organizaciones internacionales aseguren que el comercio “no sea innecesariamente perturbado” por restricciones. El informe predice que el descenso de los intercambios mundiales será probablemente mayor que el que produjo la crisis financiera de 2008-2009, y el director general de la OMC también lo comparó con el crack bursátil de 1929. Por regiones, se prevé que a causa de la crisis por el COVID-19 las exportaciones caigan como mínimo este año un 17.1 por ciento en Norteamérica, un 12.9 por ciento en América del Sur y Central, y un 12.2 por ciento en Europa (en el escenario más pesimista podría haber descensos en todos estos territorios de entre el 30 por ciento y el 40 por ciento). Por regiones, ello podría suponer caídas de entre el 3.3 por ciento y el nueve por ciento en Norteamérica, de entre el 4.3 % y el 11 % en Latinoamérica y de entre el 3.5 % y el 10.8 % en Europa, seguidos de recuperaciones el próximo año que llevarían a niveles precrisis en la hipótesis optimista, pero no en la pesimista.

Devastación