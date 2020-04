Filtros sanitarios, no policiacos: JZI

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, se declaró en contra de la realización de filtros de revisión policial ante la pandemia del COVID-19, esto un día después de que las autoridades del Gobierno del Estado de Coahuila iniciaron su implementación entre los municipios de la entidad y con las ciudades vecinas de La Laguna de Durango.

Fue durante una prolongada participación en la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, realizada el miércoles por la tarde y a puerta cerrada, que el alcalde señaló que se encuentra a favor de la realización de filtros de revisión, pero de tipo "sanitario", no con la participación de agentes de corporaciones de seguridad y en los que se pueda generar alguna afectación al libre tránsito.

"Ayer (martes) se iniciaron unos filtros para el tránsito de Torreón hacia Gómez Palacio, respeto estas decisiones y no estoy de acuerdo, no podemos restringir de manera arbitraria. Estoy de acuerdo con que haya filtros de revisión para ayudar a contribuir a que exista control sobre la gente que pudiera andar en la calle y que pudiera tener alguna situación de enfermedad, filtros sanitarios, no filtros policiacos, filtros que ayuden a que se detecten los casos que pudieran contagiar a otros".

Señaló que su postura en contra de dichas medidas además va acompañada de una propuesta constructiva, misma que le ha comunicado al gobernador Miguel Ángel Riquelme y de la que espera una respuesta en los próximos días, al margen de que se estén realizando ya las revisiones en los filtros policiales.

"Estoy dispuesto y se lo he dicho al gobernador, a que pongamos filtros en toda la ciudad, donde vayamos adonde la gente acude para contribuir a detectar casos de gente que pueda estar con algún posible contagio, estamos para colaborar y para sumar", sentenció Zermeño Infante ante el pleno de los ediles.

Hizo énfasis en el hecho de que el uso del cubrebocas sea una medida que apele a la solidaridad y sentido común de las personas, no como un mandato estricto en el que además se puedan generar situaciones de tensión en la vía pública.

"Que use cubrebocas (la gente) y todo lo demás, todo suma, todo es bueno, solamente, lo único que decimos es: una cosa es recomendar y otra cosa es obligar", señaló en referencia a la postura del Gobierno estatal que se ha tomado desde la presente semana.

Fue el Consejo Estatal de Salud en Coahuila el que determinó desde el lunes pasado que el uso de cubrebocas debía ser obligatorio en todo el estado, esto tratándose de las personas que debían salir a la calle por motivos laborales estrictamente.

El propio ejecutivo estatal, Miguel Ángel Riquelme, admitió que la entrega gratuita de los cubrebocas era inviable en la totalidad de la población, por lo que apostarán en los próximos días a difundir en redes sociales y medios de comunicación sobre la forma de elaborar dichos elementos de forma casera.

Sin embargo, el gobernador reiteró que el uso de los cubrebocas sí era una medida esencial para disminuir la probabilidad de contagio en la vía pública.

Seguridad