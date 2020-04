Regresan a persona en filtro de revisión en La Laguna

En el transcurso de la mañana del miércoles, agentes de la Policía de Acción y Reacción (PAR) asignados en el filtro sanitario instalado sobre el puente Guadalupe Victoria, que une los municipios de Torreón y Gómez Palacio, detectaron a un conductor con 40 grados de temperatura, sin cubrebocas ni guantes, por lo que le negaron el acceso al municipio y le solicitaron regresar a su ciudad de origen para acudir al médico a la brevedad.

Sin embargo, no en todos los filtros sanitarios instalados en los límites de las ciudades que integran la Comarca Lagunera están operando bajo el mismo protocolo. En dos de los ocho puestos sanitarios, los agentes permanecen en las unidades sin revisar a los conductores. De esta manera, a quienes les fue negado el acceso buscan otra ruta de acceso donde la revisión sea menos severa y logran pasar.

La primordial acción de los elementos al detectar algún caso sospechoso de infección es retener la identificación oficial al conductor, solicitarle que retorne y al estar en los carriles que dirigen de Torreón a Gómez Palacio o Lerdo, entregarle su documentación, no sin antes tomar su nombre en las bitácoras que les asignaron para los registros de cuestionarios. En Gómez Palacio, los filtros son coordinados por personal de la Secretaría de Salud del Estado y Municipio, y al detectar algún ciudadano con síntomas similares al virus, se aplica el protocolo de atención médica y personal de salud acude hasta el punto.

Los puestos de revisión se colocaron en el emblemático Puente Plateado, a cargo de los agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE); en el puente Carlos Herrera, a cargo de los elementos municipales, donde se apreció a los agentes a bordo de las unidades; el puente que sale de la calzada Domingo Valdez, bajo el mando de los agentes de la Policía de Acción y Reacción; el puente Guadalupe Victoria a cargo del grupo de la Policía de Acción y Reacción; el puente Solidaridad, al mando de la Policía Especializada de Coahuila; el puente La unión - Santa Rita, a cargo de los elementos de la Fiscalía General del Estado; y el filtro instalado en la colonia Jacobo Meyer, del sector poniente de Torreón, en los límites con el municipio de Lerdo, donde los elementos preventivos tampoco estaban aplicando el protocolo sanitario de revisión vehicular. El puente Altozano no cuenta con filtro alguno a pesar de que une los municipios de Torreón y Gómez Palacio.

Revisión