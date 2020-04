MLB y NBA exploran opciones para reanudar

Mientras el mundo lucha contra la pandemia de coronavirus COVID-19, las tres ligas deportivas importantes de Estados Unidos que han sido afectadas por la crisis sanitaria buscan definir si podrán reanudar su actividad este año y cuándo o dónde podrán hacerlo.

La NBA del basquetbol, el beisbol de las Grandes Ligas (MLB) y la NHL del hockey sobre hielo enfrentan algunas limitaciones similares: la salud de los jugadores y del público siguen representando la prioridad y cualquier decisión tendría que contar con un respaldo amplio de las autoridades federales, estatales y locales. Sin embargo, hay también desafíos individuales para cada liga, con calendarios únicos y acuerdos que constituirían desafíos logísticos.

Las tres ligas han discutido la posibilidad de colocar a los jugadores en lo que sería esencialmente una cuarentena dentro de alguna ciudad durante un largo periodo, con el objetivo de que jueguen ahí en un ambiente seguro.

Patrick Mularoni, director de medicina deportiva en el Hospital Johns Hopkins All Children, consideró que esa posibilidad es viable, al menos en el papel. "Habría que aislar completamente a los jugadores, personal, entrenadores, empleados médicos y quizás a los trabajadores del servicio de alimentos hasta por 14 días. Todos tendrían que estar dispuestos a hacer eso", explicó Mularoni.

"Y la logística para que semejante número de personas no cometa un error es la parte difícil aquí. Pero una vez que lo haces, si todos están unidos y trabajan juntos, todo debe estar bien, porque esencialmente estás creando un oasis donde puede estar la gente que ha demostrado que no porta el COVID y no exista riesgo alguno de contagio".