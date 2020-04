Alejandra Haydeé denuncia por acoso sexual a Carlos Marcovich

La actriz mexicana, Alejandra Haydee denunció públicamente la violencia y acoso sexual que sufrió por parte del director argentino Carlos Marcovich, de 57 años.

Dicha denuncia la realizó en el programa de espectáculos Ventaneando, en donde relató que lo conoció en el 2013 durante la grabación del video del grupo Camila. "Le tuve que pedir ayuda a la pareja de Mario Domm para quedarme con ella, se la pasaba alcoholizado, recuerdo que un día estaba borracho, filmaba sentado y se cayó".

Sin embargo, dos años después recibió la invitación de Marcovich para participar en su película El Hotel, que se filmó en Playa del Carmen: "Ahí me dijo que si quería el personaje debía acceder a tener una relación sentimental con él, pero no acepté y ahí empezó el acoso por mensajes, me llamaba por insultos. Además, no me quiso pagar y hasta al actor, Silverio Palacios, golpeó".

El acoso por parte del director regresó el viernes pasado, cuando recibió un mensaje invitándola a ver la película en la que ella no participó: "Obviamente lo rechacé y me dijo que era una (insultos) le dije que lo iba a denunciar y me contestó que fuera al MP para que se rieran de mí, porque él era Marcovich y yo una actrizucha".

Alejandra decidió hacer la denuncia pública para que otras mujeres, que también han sufrido violencia de género, alcen la voz y dijo que ya encontró a otras actrices que también sufrieron acoso por parte del cineasta, puso de ejemplo a la actriz Fernanda Romero.

"Hace años, Elizabeth Cervantes (actriz), que tuvo una relación con él, me dijo: 'ten cuidado porque este cuate me hizo esto y lo otro'", reveló Alejandra .

Haydee informó que se está asesorando para denunciar legalmente a Marcovich por acoso: "vamos a hacer la denuncia formal, hasta llegar a las últimas consecuencias". Alejandra Haydee ha participado en unitarios de TV Azteca como Lo que callamos las mujeres y A cada quien su santo, y en el programa de Televisa Como dice el dicho.

Evita hablar sobre el supuesto abuso

Por su parte, la actriz mexicana Fernanda Romero fue contactada por Ventaneando para hablar sobre la denuncia pública que realizó su colega al cineasta argentino, sin embargo, evitó el tema.

"La verdad no me gustaría entrar en ese tema porque, te digo, ahorita mi energía ya está en otro canal".

Además especificó que esta decisión de no prestar atención a la problemática se debe a que está ocupada en otras situaciones de más importancia, por lo que no le gustaría perder el tiempo hablando del tema.

"La verdad es que ahorita, lo menos que quiero es atraer atención, yo creo que ahorita hay cosas que están pasando más fuertes que ahorita necesito más enfocarme en eso a comparación de lo que pasó hace cinco años"

Pero la que sí quiso hablar fue la actriz Flora Fernández, quien aseguró en declaraciones a Ventaneando, que fue víctima de maltrato y falta de pago por parte de Carlos Marcovich.

Fernández también trabajó en la película Hotel con Marcovich, y relató que vivió los arranques del director con gente del equipo, que tuvo un incidente con él y que no le pagó completo su salario.

"Hubo un día, que hubo un corte a comer y que él aprovechó ese corte para hacer un videoclip con Benny Ibarra, entonces lo estaban filmando en el lobby del hotel donde estábamos hospedados y nosotros no sabíamos y yo menos. Yo llegué del corte a comer a entrar al hotel, no había producción no supe qué y en el momento en que entré el señor Marcovich me agarró de los hombros y me empujó y fui a dar hasta por allá", relató al programa de espectáculos.

La actriz también señaló que el director tenía problemas con la bebida, "... el señor se presentaba a filmar a las ocho de la mañana con un café y una copa de vino blanco", narró.

Sobres los supuestos acosos hacía sus compañeras, relató: " Yo me convertí en la mamá de todos, y empecé a ver cosas pues muy desagradables, sobre todo a la estelar de la película, Fernanda Romero, no te voy a decir qué me dijo por respeto a su intimidad y a que ella me lo contó íntimamente no lo puedo decir, ya ella si quiere lo dirá, lo que sí te puedo decir es que sí pasó unas cosas muy feas de terror, unos mensajes de horror".