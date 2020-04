Liberará Afganistán 5 mil prisioneros

El Gobierno afgano liberó este miércoles a los primeros cien prisioneros talibanes del total de los 5, 000 acordados, un paso previo clave para el inicio de las esperadas conversaciones de paz intraafganas que sin embargo no ha contado con el total beneplácito ni la colaboración de la agrupación insurgente. "No confirmamos la liberación de prisioneros, que no ha seguido las disposiciones de nuestro acuerdo de paz con Estados Unidos", afirmó a Efe el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, mostrando su insatisfacción por un proceso que el Gobierno afgano inició aparentemente de manera unilateral.

La puesta en libertad llegó tras las acusaciones de la formación insurgente de que Kabul y Washington estaban retrasando el proceso, lo que les llevó ayer martes a anunciar el fracaso de las negociaciones. EL PRIMER CENTENAR DE MAS DE CINCO MIL PRISIONEROS Antes del rechazo de los insurgentes, la principal agencia de inteligencia afgana, el Directorio Nacional de Seguridad (NDS), había anunciado la liberación de los cien prisioneros talibanes teniendo en cuenta su edad, salud y la duración de sus sentencias. La NDS justificó esas liberaciones como parte de sus "esfuerzos por la paz y la contención del COVID-19", que por el momento ha dejado en el país 444 casos y 14 muertos, según el decreto firmado el 11 de marzo por el presidente afgano, Ashraf Ghani. En él, Ghani se comprometió a poner en libertad a cinco mil insurgentes en varias fases. En primer lugar 1, 500 prisioneros durante un periodo de quince días, a un ritmo de cien cada jornada, seguidos de 500 cada dos semanas hasta haber liberado a todos. Por primera vez en casi dos décadas de guerra y para negociar la liberación, los talibanes enviaron a un equipo técnico de tres personas a Kabul el martes de la semana pasada. "Los cien prisioneros estaban en una amplia lista que el equipo técnico compartió y trató durante las reuniones con el equipo" del Gobierno afgano, añadió el NDS. La agencia no ha indicado si el Gobierno seguirá liberando prisioneros en los próximos días según lo previsto, aunque señaló que Kabul "sigue abierto a continuar el trabajo técnico con los talibanes para avanzar en el proceso de paz". COMPROMISO DE NO RETOMAR LAS ARMAS Entre las condiciones para la liberación del centenar de reos estuvo su compromiso de que "jamás regresarán al campo de batalla", un compromiso que también mostraron los líderes talibanes en Doha. El portavoz de la agencia de inteligencia, Javid Faisal, precisó a Efe que "los cien prisioneros fueron excarcelados hoy de la prisión de Bagram", la principal del país y donde se encuentran encarcelados la mayoría de los insurgentes. UNAS NEGOCIACIONES ACCIDENTADAS La liberación tiene lugar en el marco del acuerdo alcanzado en Doha entre los talibanes y Estados Unidos el pasado 29 de febrero, por el que EUA se comprometió a la retirada de las tropas extranjeras en 14 meses. El pacto especificaba que el Gobierno afgano liberaría de una vez a 5, 000 talibanes y los insurgentes a mil miembros de las fuerzas de seguridad en su poder, y de acuerdo con el documento el proceso debía haber concluido el 10 de marzo. Pero el Gobierno afgano se negó en un principio, al solicitar antes el inicio de las negociaciones con los talibanes, aunque más tarde cedió a un proceso escalonado ante la presión estadounidense. Sin embargo, tras varias reuniones entre los equipos técnicos insurgentes y del Gobierno afgano, los talibanes retiraron ayer su delegación por considerar los encuentros “infructuosos” y acusaron a Kabul y Washington de retrasar a propósito el proceso. Así, con el equipo técnico de los talibanes lejos de Kabul, éstos no pudieron participar en el proceso de liberación, empujando a los insurgentes hoy a rechazar la excarcelación del centenar de reos. La formación insurgente ha advertido además de que no comenzará las negociaciones intraafganas para poner fin al conflicto hasta que los 5, 000 prisioneros sean liberados. El Ejecutivo de Ghani también culpó a los talibanes de bloquear el acuerdo, que llevó a la salida ayer de la delegación insurgente de Kabul, al pedir la liberación prioritaria de quince comandantes involucrados en graves crímenes, “cuya liberación conllevaría serios problemas” para Afganistán.