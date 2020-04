'Lo mejor es quedarse en casa'

La Jurisdicción Sanitaria no. 2 señaló que "no hay mejor blindaje que se pueda aplicar que el que se hace cada quien en su casa" en cuanto a medidas de higiene, si esto se compara con las medidas de colocar filtros sanitarios en los accesos de entrada y salida de una ciudad.

Luego que en Coahuila anunció que sería obligatorio sobre el uso de cubrebocas para evitar mayores contagios del COVID-19 y filtros sanitarios, y que en Lerdo se busca estar blindado de dicha entidad por el aumento de casos reportados, Anehlvy Acosta Ayala aseguró que se podrán tomar muchas medidas sanitarias, pero que la mejor que se puede tomar es quedarse en casa.

La jefa de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria no. 2 no fijó postura por las decisiones tomadas por algunos Gobiernos estatales para evitar una mayor propagación del virus en las personas; sin embargo, consideró que aunque el uso de cubrebocas protege a las personas de alguna manera, "lo mejor es no bajar la guardia y tomar la sana distancia".

Opinó que los filtros sanitarios pueden usarse y revisar los niveles de temperatura de las personas, pero aseguró que muchos pueden estar infectados y no mostrar síntomas aún, por lo que subrayó la importancia de quedarse en casa.