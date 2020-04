Baja presencia de gente en comercios de SP

Debido al riesgo de contagio por el COVID-19, en San Pedro se han implementado Filtros Sanitarios en el área comercial, mismos que han reducido en gran parte el número de personas en este sector.

Los filtros de salud fueron colocados en cuatro puntos de la ciudad.

Uno de los puntos principales de dichos filtros es seguir las indicaciones emitidas por el Gobierno de Coahuila, el uso obligatorio del cubrebocas en aquellas personas que tengan que salir a la calle para evitar un posible contagio, además de seguir el protocolo, que es no menores de edad, no mujeres embarazadas y no adultos mayores, que son los grupos más vulnerables.