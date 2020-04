Halcones de Atlanta presentan su nuevo uniforme

La nueva vestimenta de Atlanta es con camisetas negras y pantalones negros. El armario ahora ofrecerá hasta ocho combinaciones de colores diferentes, incluyendo la versión actual que rinde homenaje al equipo de 1966 y un nuevo uniforme alternativo "Rise Up". La colección incluye cuatro camisetas (casa negra, blanca, suplente y la del 66), cuatro pantalones (negro, blanco, rojo y retro) y un casco (negro satinado).

El propietario del equipo, Arthur Blank, habló de los cambios en una carta, comenzando por discutir el efecto de la pandemia de coronavirus afectando al país y elogiando a los trabajadores del sector de la salud por ayudar en la lucha. Al discutir los uniformes, Blank hizo referencia a la importancia de la temática "de vuelta al negro".

"El negro ha sido parte importante de nuestra historia desde 1966 y tanto nuestros fanáticos como nuestros jugadores han pedido que regrese", escribió Blank. "Las siglas 'ATL' son conocidas alrededor del mundo, y ahora lo portamos con orgullo como muestra de unidad, diversidad, y unión. Algo de lo que nuestro mundo requiere más, especialmente en estos momentos difíciles".

