Aún con pandemia, tenemos que regresar y ser campeones: Ricardo Peláez sobre Chivas

Mientras el Clausura 2020 se encuentra detenido debido a la contingencia sanitaria por coronavirus; sin embargo, los equipos de la Liga MX no descuidan las aspiraciones que tienen para cuando todo vuelva a la normalidad. El caso de Chivas con Ricardo Peláez quien afirma que a pesar de la situación que se vive, a pesar de todo, el Guadalajara debe regresar y pensar en ser campeón.

"Con lo que tenemos, con la pandemia por Covid-19 y pase lo que pase tenemos que regresar, calificar y ser campeones", mencionó el Director Deportivo en entrevista para TUDN.

Por otro lado, Peláez también contó cómo fue que se enteró del dopaje positivo por parte de Víctor Guzmán, quien sería uno de los principales refuerzos del Rebaño para la actual campaña.

"Me habló Amaury, tenemos esa comunicación entre liga y dueño, él entra en comunicación con Pachuca, gestionamos de la mejor forma el tema como se deben hacer las cosas, siguiendo los protocoles y las leyes, se hicieron las cosas muy bien, transparentes, esperando que el jugador reciba el menor de los castigos posibles, sigo pensando que no hubo mala intención, lamentablemente se cayó esa contratación, que era fundamental pero se cayó y no hay pretextos", finalizó.