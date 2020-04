Por contingencia, Diócesis de Gómez Palacio suspenderá Lavatorio de Pies

Contrario a otros años, donde se esperaba la asistencia de cientos de católicos, este Jueves Santo, la Diócesis de Gómez Palacio celebrará la misa vespertina de la Cena del Señor sin feligreses además de que suspenderá el Lavatorio de Pies con motivo de la contingencia sanitaria del Covid-19.

El vicario general, Julio Carrillo Gaucín, recordó a la ciudadanía que la eucaristía será transmitida por las redes sociales Facebook y YouTube en punto de las 17:00 horas, recordando también la invitación que hace la Iglesia a los religiosos de vivir la Semana Santa en casa y acatar las recomendaciones de salud.

Para el Jueves Santo, la Diócesis recomienda colocar velas en ventanas, puertas y balcones así como hacer el lavatorio de pies en familia y leer el pasaje de la institución de la Eucaristía Juan 13:1-15, al bendecir los alimentos antes de cenar en familia.

Para el Viernes Santo, se omite en todos los templos el Vía Crucis y se exhorta a la población a que a las tres de la tarde medite un momento en la lectura de la Pasión (Mateo 27) frente a una cruz, que puede colocarse en algún punto del hogar. El Viernes Santo, la misa por la Pasión del Señor será transmitida en redes sociales a las 17:00 horas.

Para el Sábado Santo, se hará de forma virtual la vigilia pascual, a las 19:00 horas mientras que el Domingo de Resurrección será transmitido a las 12:00 horas. Todos estos actos a puerta cerrada serán presididos por el obispos Jorge Estrada Solórzano en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe.

“Es una semana atípica, Dios quiera que la gente escuche esta llamada que se nos hace de permanecer en casa y contribuir a que esto pase pronto. Las personas que gusten entran a la página oficial de la Diócesis pueden encontrar subsidios para vivir la Semana Santa en familia, hay temas y reflexiones”, expresó Carrillo Gaucín.

El vicario dijo que se trata de una situación atípica “que quizá no se haya dado en la historia de la humanidad, en nuestras celebraciones privadas uno como sacerdote siente esa nostalgia de no ver la gente, de no entrar en contacto con las personas pero hay que vivirla así, con fe y sabiendo que esto va a pasar”.