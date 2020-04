¿Cómo dormir bien en tiempos de estrés?

Seguramente te has encontrado más de un usuario en Twitter que ha estado compartiendo lo mal que la ha pasado en las noches en este aislamiento, y así se van sumando más y más personal al hilo.

El especialista en sueño, el doctor Reyes Haro Valencia, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño (con doctorados en neurociencias en UNAM) habló en entrevista con la revista GQ respecto a este suceso.

Dormir bien consiste en cuatro pasos:

*La fase de inicio, que dura 10 minutos en promedio, es el momento en que debes conciliar el sueño una vez que estés en tu cama. Esta se ve afectada por asuntos familiares, de trabajo, economía y relaciones personales.

*La segunda fase es la continuidad, sin embargo, cuando hay estrés no se logra dormir ininterrumpidamente.

*El tercer indicador de la calidad de sueño es la profundidad, cuando sueñas. Si logras recordar uno de tus sueños (en promedio tienen cuatro o cinco por noche), significa que si has dormido bien.

Uno de los aspectos más importantes a evitar (si no es que el más importante) es el querer modificar tus horas de sueño, es decir, dormir todo el día y mantenerte despierto de noche. El cerebro está diseñado para dormir de noche, sin ruido y sin luz. Las condiciones diurnas no son óptimas ya que no alcanzará un sueño profundo. Debes mantener tus horarios habituales incluso en casa.

Para dormir mejor

*Busca tu comodidad; aleja pantallas de todo tipo y concéntrate en respirar bien, deja que el aire entre completamente a tus pulmones.

*No consumas líquidos al menos tres horas antes de acostarte, sólo un vaso de agua o lo que acostumbres. Evitará que interrumpas las fases del sueño yendo al baño.

*Pon alarma para despertar temprano, pero déjalo lejos. Estar viendo la hora sólo causará que te estreses por sentir que no vas a alcanzar tus siete horas de sueño.

*Usa tapones para los oídos.

*Organiza tu cuarto, haz que tu cama sea agradable y reconfortante.

*No pases todo el día en la cama, terminará cansando y en la noche te sentirás incómodo.

*Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días.

No dormir bien incluso puede provocar trastornos como aquel coloquialmente conocido como “que se te suba el muerto”, derivado de la ansiedad y ocurre cuando estás soñando.

En este momento mueves los ojos en todas las direcciones como si estuvieras viendo las imágenes que tu cerebro está creando, esto es conocido como Sueño de Movimientos Oculares Rápidos. (R.E.M. por sus siglas en inglés).

Se trata de un estado físico en el que estás completamente relajado, incluso puede causar la sensación de estar flotando, sin embargo también es un estado de alerta como si estuvieras paralizado.

En nuestra cultura ha sido catalogado como una manifestación de los muertos, ya que muchas personas han pasado por esto luego de asistir a funerales, sin embargo, se debe a al desvelo y la deuda de sueño lo que provoca esta sensación.