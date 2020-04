Trump culpa a Warren y los demócratas de retirada de Sanders

"¡Bernie Sanders está fuera! Gracias a Elizabeth Warren. ¡De no ser por ella, Bernie habría ganado casi todos los estados el supermartes!", escribió el mandatario republicano en Twitter.

Trump añadió que "esto terminó justo como los demócratas y el DNC querían, igual que el fiasco de Hillary".

Además, el republicano señaló que "la gente de Bernie debería venir al Partido Republicano".

Bernie Sanders is OUT! Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday! This ended just like the Democrats & the DNC wanted, same as the Crooked Hillary fiasco. The Bernie people should come to the Republican Party, TRADE!