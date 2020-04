Gran Premio de Canadá se pospone por COVID-19

La organización del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, que se debía celebrar del 12 al 14 de junio en Montreal, anunció la suspensión temporal de la carrera ante la crisis causada por COVID-19 y declaró que la carrera se celebrará "tan pronto como sea seguro" hacerlo.

El presidente y consejero delegado de Fórmula 1, Chase Carey, indicó en un comunicado que la competición automovilística se reanudará a finales de año.

"Hemos estado trabajando de forma estrecha con nuestros amigos del Grand Premio de Canadá durante las últimas semanas y apoyamos su necesaria decisión para garantizar la seguridad de los aficionados y la comunidad de F1", afirmó Carey.

"Siempre queremos viajar a la increíble ciudad de Montreal y aunque tendremos que esperar un poco más, vamos a tener un gran espectáculo cuando lleguemos a finales de año", añadió Carey.

La organización del Gran Premio de Canadá explicó que la decisión de suspender temporalmente la carrera sigue las indicaciones de las autoridades sanitarias ante la pandemia del COVID-19.

"En estos momentos, es crucial que todas nuestras energías se concentren en superar el COVID-19. Les recibiremos con los brazos abiertos en el circuito Gilles-Villeneuve tan pronto como sea seguro hacerlo", dijo el presidente y consejero delegado del Gran Premio de Canadá, Francois Dumontier.

Pero a diferencia de otros eventos deportivos y grandes espectáculos, la organización de la prueba no ofreció reembolsar el precio de las entradas ya adquiridas por los aficionados.

El Gran Premio de Canadá dijo que las entradas compradas inicialmente para las fechas de junio "seguirán siendo válidas" para la nueva fecha en la que se celebrará la competición y que todavía tiene que ser anunciada.

A consecuencia de la pandemia de coronavirus, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció que extenderá el paro de 21 a 35 días, lo cual incluye la actividad de pilotos y fabricantes.

El organismo rector del automovilismo deportivo en el orbe, adelantó a la primavera el tradicional cierre de verano de la F1, pero debido al aumento de casos, se decidió ampliarlo dos semanas más, es decir 35 días en lugar de 21.

La FIA informó que dicha determinación se tomó, por votación vía electrónica, en acuerdo con el Grupo de Estrategia de Fórmula 1, la Comisión F1 y los 10 equipos de manera unánime. Posteriormente, el Consejo Mundial del Deporte Motor ratificó la postura.

Acorde con la Fórmula 1, dicho cierre significa que los departamentos como diseño, investigación y desarrollo, producción y construcción deberán de disminuir labores.

Los 10 equipos del "Gran Circo" pueden hacer cumplir el periodo de cierre en abril y mayo; luego de que algunos de ellos aprovecharon el mes de marzo para cerrar sus fábricas, como lo hicieron Ferrari y Alfa Romeo, ambas en Italia.

La escudería del "Cavallino Rampante" decidió parar desde mediados de marzo, mientras que la pausa de Alfa Romeo acabará el 13 de abril, aunque debido a que Italia es de los más afectados por el COVID-19, es posible que ambos opten por seguir con el cierre hasta nuevo aviso.

A causa de la crisis sanitaria y económica generada por el coronavirus, Zak Brown, CEO de la escudería McLaren, afirmó que dicha pandemia pone en jaque al organismo y podrían ser cuatro equipos los que desaparecían, a causa de la nula actividad en el 2020.

El directivo de la escudería inglesa afirmó que, de no tomar las medidas presupuestales correctas, existe el riesgo de que los equipos pequeños opten por retirarse de las carreras, puesto que no han recibido ingresos ya que no se ha efectuado ninguna carrera de la temporada.

"Podríamos ver cuatro equipos desaparecer si la situación no se maneja de la manera correcta. Así que creo que la Fórmula 1 se encuentra en una situación muy frágil en estos momentos", señaló Brown para la BBC.

Brown confesó que la mayoría de las escuderías buscarían un límite presupuestal más estricto, salvo dos casos, Ferrari y Red Bull, quienes no están a favor de esa decisión.

"Tenemos el límite de 150 millones de dólares para 2021, pero en realidad, la mayoría, incluido uno de los grandes equipos, están dispuestos a quedarse sustancialmente por debajo de los 150 millones", aseguró el directivo,

Hasta el momento, McLaren ha reducido el salario de algunos de sus miembros, incluidos los pilotos Carlos Sainz y Lando Norris, como una medida para sanear las finanzas y evitar números rojos.