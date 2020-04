Desechan caso de Naasón Joaquín García

Un tribunal de apelaciones de California desestimó este martes por motivos procesales el caso de Naasón Joaquín García, conocido líder de la congregación religiosa La Luz del Mundo, acusado de violación de menores y tráfico de personas.

La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de California, ubicada en Los Ángeles, resolvió favorablemente la apelación de Naasón García después de que sus abogados citaran fallas técnicas en el proceso judicial.

Según la Corte, el Tribunal Superior no cumplió con otorgarle un juicio expedito durante los primeros días en que al acusado se le dictaron los cargos penales en su contra, detalló la cadena Univisión.

El fallo respecto a la apelación no determina si Naasón García es culpable o inocente por los delitos que se le han imputado. No obstante, permite la desestimación del caso por cuestiones del debido proceso y no por circunstancias relacionadas con los cargos presentados por la justicia estadounidense.

Naasón García permanecía bajo custodia y sin derecho a fianza desde junio de 2019 en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Aún no queda claro si el haber ganado su juicio de apelación le otorgará su libertad.

Esta decisión se determinará luego que la Corte Superior de Los Ángeles reanude sus operaciones pasada la contingencia de coronavirus (COVID-19) en territorio estadounidense. Para ese momento, la Fiscalía de la norteña nación podrá presentar nuevamente los cargos en contra del líder religioso.

El Departamento de Justicia del estado se encuentra analizando el caso y brindará más detalles en los próximos días, destacó el medio The San Diego Union Tribune.

Naasón García es acusado de haber utilizado la iglesia La Luz del Mundo para fines de pederastia y tráfico de personas, ya que presuntamente engañaban a las comunidades al afirmar que sus actos eran por voluntad divina.

El acusado tomó el puesto de líder espiritual de la congregación después de la muerte de su padre, Samuel Joaquín Flores, en diciembre de 2014 y siguió en su cargo hasta su detención en 2019.

La primera denunciante del líder de La Luz del Mundo, Sochil Martin, habló en febrero de este año sobre los delitos cometidos por los líderes de la iglesia, a quienes acusó por haberla utilizado con fines económicos, sexuales y laborales tanto a ella como a miles de niños y jóvenes supuestamente por "voluntad de Dios".