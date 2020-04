Arranca operativo 'Quédate en casa'

La Dirección de Salud Municipal arrancó el operativo "Quédate en Casa" y exhortó al uso de cobrebocas, motivo por el cual el personal de la dependencia recorrió el Centro de la ciudad y el lugar conocido como Las Meloneras.

Leonel Castellanos Echeverría, director de Salud Municipal, informó que durante la mañana del martes recorrieron distintos lugares del Centro de la ciudad, como las instituciones bancarias y algunos establecimientos comerciales en los cuales se congrega la gente para realizar sus compras.

"Les estamos recomendando, tanto a los comerciantes como a sus clientes, la sana distancia y el uso de cubrebocas, para que se concienticen del riesgo que corren si no adoptan medidas preventivas, que son simples pero importantes", explicó el servidor público.

Asimismo, visitaron también el lugar conocido como Las Meloneras, al oriente de la ciudad, donde se comercializa el melón y se congregan en ocasiones hasta decenas de personas, entre productores y compradores del citado producto.

"Hacemos perifoneo y repartimos algunos cubrebocas porque la verdad no tenemos los suficientes para entregar a toda la gente, pero les explicamos la importancia de no salir a la calle, si no es muy necesario hacerlo, pues se deben proteger del contagio", agregó Castellanos Echeverría.

En las actividades que realiza a diario el personal de Salud Municipal, destaca el director, son apoyados por elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil y Policía Municipal, ya que se está invitando a la gente que anda de paseo en la calle, para que se retire a su casa y se proteja.

Prevención