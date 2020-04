Redoblarán en Durango los llamados para permanecer en casa

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, anunció que se intensificará el llamado a la ciudadanía para permanecer en casa y contener la propagación y el contagio del COVID-19.

Señaló que a través de corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno como la Guardia Nacional, las Policías Municipales y Estatales y el Ejército Mexicano, se redoblarán los patrullajes con el fin de exhortar a la población a atender el resguardo domiciliario.

"Es momento de que todos atendamos las indicaciones de las autoridades tanto civiles como militares y desde luego, de las autoridades en materia sanitaria. Con la participación de la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad, seguiremos fortaleciendo las acciones preventivas tanto en materia sanitaria como de seguridad", indicó.

El mandatario estatal agradeció a las presidentas y los presidentes municipales por las acciones que han realizado para contener el virus y les pidió redoblar el esfuerzo y la convocatoria para proteger la salud de las y los duranguenses.

Aispuro Torres dijo ayer que está seguro de que en Durango no habrá necesidad de usar la fuerza pública pues la ciudadanía se está concientizando día con día respecto al alcance y los efectos que puede tener esta pandemia. "Lo que hoy hemos anunciado es que vamos a intensificar la presencia de las diferentes corporaciones policiacas, de la Guardia Nacional, de nuestro Ejército Mexicano en las diferentes regiones del estado, sobre todo donde está concentrada la mayor parte de la población para pedirle a la sociedad, para hacerles un exhorto para que no estén en la calle si no tienen una necesidad indispensable", afirmó.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública en el Estado, Francisco Javier Castrellón Garza, dijo que a través del Mando Único se mantiene la coordinación en materia de seguridad en 36 municipios de esta entidad.