Personal de la Clínica 46 de Gómez Palacio llama a quedarse en casa por COVID-19

Personal que labora en el Hospital General de Zona (HGZ) número 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Gómez Palacio lanzaron una campaña preventiva para invitar a la población a quedarse en casa durante esta contingencia sanitaria por el COVID-19.

Los trabajadores llaman a la derechohabiencia a no saturar los servicios médicos, a fin de que en todo momento se tenga espacio disponible para atender urgencias reales, entre ellas a personas que manifiesten cuadros clínicos similares al coronavirus.

"Yo también tengo miedo, pero estamos haciendo nuestro trabajo para cuidarte a ti. ¡Quédate en casa!", fue uno de los mensajes que envió el personal de salud a través de un video publicado en redes sociales.

El personal de enfermería y de quirófano, así como de diversas áreas del HGZ, agradecieron a las personas que han tomado conciencia con el fin de apoyar a la clínica 46, que forma parte de las 120 unidades médicas del instituto con atención especializada para casos sospechosos por COVID-19.

Jorge Roberto Reyes, enfermero de esta institución de salud, dijo que se trata de una campaña motivacional en la que se pretende enviar un mensaje a la comunidad lagunera.

"La mayoría andamos con incertidumbre y nerviosismo pero eso no quiere decir que le tengamos miedo al trabajo, es nuestra vocación y a eso vamos. Le estamos mandando un mensaje a la gente para que se quede en casa, que se laven las manos, que traigan su gel antibacterial para que no haya un contagio, que no se expongan que no estamos de vacaciones, no es un juego", expresó.

También exhortaron a la ciudadanía a evitar agresiones y discriminación en contra del personal de salud. "Nosotros no queremos aplausos, solamente queremos el respeto porque estamos en nuestro trabajo dando todo nuestro tiempo y esfuerzo para que salgan todos adelante".